‘Hora de mostrar a que veio’, diz presidente da Fiergs sobre vitória de Milei

A Argentina é, atualmente, a principal origem das importações gaúchas e o terceiro maior destino das exportações do Estado. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, a expectativa é de que a relação comercial, ao menos, se mantenha neste patamar após a disputa presidencial no país vizinho, que elegeu, no domingo (19), o ultraliberal Javier Milei. “Agora que Milei vai mostrar ao que veio, quais são as suas ideias e como ele vai dirigir a Argentina”, disse. O presidente da Fiergs é cético quanto algumas ideias defendidas pelo ultraliberal durante campanha, como a dolarização da economia do país e o fechamento do Banco Central. “Para o Milei dolarizar a Argentina, precisaria de cerca de US$ 100 bilhões de reservas de dólares, algo que o país não possui. Já terminar com o Banco Central não depende apenas dele, é uma decisão que passa pelo Congresso”, analisa. Ainda sobre a relação comercial entre os dois países, Petry espera que, além da Argentina permanecer como um dos principais parceiros, o novo líder consiga solucionar alguns entraves existentes nas transações comerciais e sugere, por exemplo, reduzir as barreiras não tarifárias aplicadas pelos vizinhos. Ele cita também os sucessivos atrasos de pagamento como algo que têm impactado o comércio bilateral.“A Argentina precisa se estabilizar em termos macroeconômicos, fazer tipo um ‘plano real’ ao modo deles e aumentar as suas reservas de dólares. Acredito que isso sim motivaria um crescimento das exportações brasileiras e gaúchas para lá”, aponta. Sobre a ideia de rever a posição do Mercosul apontada por Milei durante a campanha, o presidente da Fiergs espera que o movimento na nova gestão seja de fortalecimento e modernização do bloco econômico que reúne países sul-americanos e não o contrário.“Queremos continuar comprando deles e vendendo pra eles. O Milei pode até dizer que não vai negociar com o (presidente) Lula ou com a China, por não negociar com comunista, mas para quem então ele venderia a carne argentina?”, questiona.