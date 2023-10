Relação comercial entre Brasil e Argentina pode ser afetada após as eleições

Com agências

A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e dos Estados Unidos. O país vizinho também é um dos sócios-fundadores do Mercosul, bloco econômico que reúne países sul-americanos. Esses fatores são suficientes para entender por que a economia brasileira deve estar atenta ao andamento das, que serão definidas no dia 19 de novembro em disputa do segundo turno entre o candidato governista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei.Para o Rio Grande do Sul, a Argentina também é um parceiro fundamental. De janeiro a setembro, o país vizinho foi o terceiro principal destino de, com participação total de 5,3%. Os valores absolutos no acumulado do ano são de US$ 873,0 milhões, queda de -12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as exportações ao país vizinho somavam US$ 997,3 milhões. Na frente aparecem, os Estados Unidos (participação de 9,1%) e a China (22,2%). Os dados são do mais recente Boletim da Balança Comercial do RS feito pela Fiergs.Nesta segunda-feira (23), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preferiu não comentar sobre o resultado do primeiro turno, mas disse que. "Acompanho com interesse porque sou integracionista. É importante uma América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte. Estamos para negociar acordo com a União Europeia e quanto mais integrados tivermos melhor", disse o ministro da Fazenda.Haddad, porém, já demonstrou preocupação com uma possível vitória de Milei e apontou a questão comercial entre os países como um dos motivos. "É natural que eu esteja (preocupado). Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa", afirmou em entrevista recente à Reuters.Javier Milei, durante sua campanha, fez declarações a favor de limitar o comércio com o Brasil e sinalizou. Considerado como ultra-libertário, Milei tem, entre as suas propostas econômicas, privatizar empresas estatais, mudar regras trabalhistas e diz que para a Argentina controlar a inflação anual de quase 140% no ano, é necessário dolarizar a economia e extinguir o Banco Central do país. Ele afirma ainda que pretende diminuir drasticamente os gastos estatais num país habituado há mais de 20 anos com subsídios.Na avaliação do professor da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos Robson Ávila a tendência é que, no segundo turno, o ultraliberal abrande o discurso extremista na tentativa de conquistar os eleitores da macrista Patricia Bullrich, terceira mais votada no primeiro turno.O professor vê como pouco provável que a suacaso seja eleito. “Não acredito que ele vá conseguir colocar em prática tudo o que está dizendo, mas a Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul e é possível sim que haja um retrocesso nas relações, o que pode impactar a nossa economia”, analisa. O candidato já chamou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de "comunista furioso", após Lula agir em prol da liberação de crédito para a Argentina, o que favorece o atual ministro da economia do País, Sérgio Massa, rival de Milei.