Leite descarta privatização do Banrisul em cenário regulatório atual

a apresentação da nova diretoria e pilares estratégicos do Banrisul Eduardo Leite, em entrevista coletiva, afirmou que uma possível privatização do banco não está sendo trabalhada pela governo do Estado.

"Nós assumimos um compromisso na campanha eleitoral, e o manteremos. Também não há nenhuma mudança de cenário do ponto de vista regulatório que altere esse caminho", afirmou Leite, ao lado do presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Na cerimônia que marcou, na manhã desta segunda-feira (20) em Porto Alegre, o governador, em entrevista coletiva.

“Aconteceu mudança de regulação em relação ao saneamento, que ensejou uma mudança de posicionamento em relação à Corsan; mudaram a legislação do ICMS no Brasil, e por isso encaminhamos essa questão do ICMS”, justificou o governador. “Mas, na questão bancária não há uma mudança de regulação então o banco não será privatizado, mantemos essa posição em respeito ao compromisso que assumimos”, reiterou.

Em lugar disso, sustentou Leite, o banco está trabalhando para que o Banrisul “esteja sólido e forte não apenas em seus balanços, mas também na profunda conexão com seu cliente, que é o centro da atuação do banco, que é referência pelos aspectos únicos que tem, atendendo tanto aos propósitos do Estado quanto com as expectativas dos seus acionistas”, adiantou.

O governador também descartou a possibilidade de que o Banrisul realize uma nova oferta pública de ações, a exemplo da IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) realizada pelo banco em 2007. “Não estamos trabalhando nessa perspectiva, mesmo porque o espaço já é bastante reduzido dentro das ações do banco. O importante é cuidar dele, na governança que tem, para que se mantenha um banco sólido, que dê os resultados que são aproveitados pelos acionistas”, disse.