Banrisul apresenta nova diretoria e pilares da gestão

O Banrisul realizou, na manhã desta segunda-feira (20), a apresentação da nova gestão da instituição. Em cerimônia na sede do banco, no Centro Histórico de Porto Alegre, falou o presidente Fernando Lemos, que assumiu o posto em agosto de 2023. Junto com ele, a diretoria fica a cargo de Adriana Celestino, na área de atendimento e operações de canais; Carlos Malafaia, em Tecnologia, Inovação e Transformação Digital; Elizabete Tavares como diretora administrativa; Fernando Postal, diretor de Desenvolvimento; Gaspar Saikoski, diretor comercial e de distribuição de produtos e serviços; Irany Sant'Anna Junior, diretor de risco; Ivanor Duranti, diretor de crédito; e Luiz Gonzaga Vera Mota, diretor de finanças e relações com investidores. Segundo informe do banco, a nova gestão será baseada em três pilares: de ser uma empresa aberta, tanto no sentido financeiro, já que possui seu capital aberto, mas também a "novas tendências". Além disso, se coloca como "uma companhia inteligente", com uso de dados, análises, automação e tecnologias emergentes em prol de uma melhor experiência ao cliente. E, por fim, lançou valores alusivos aos 100 anos da instituição, pontuando a importância de pontos como sustentabilidade, melhoria da experiência do cliente, promoção da transformação digital e da cultura de inovação, melhoria da eficiência operacional e mudança de mentalidade para a criação de uma atitude digital e de aprendizado.