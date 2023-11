Entidades empresariais se manifestam sobre possível aumento do ICMS no Estado

aumentar a alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5% acreditam que a medida, caso se concretize, poderá trazer impactos negativos à atividade econômica no Estado, incluindo o aumento de preços ao consumidor. A intenção do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), emestá mobilizando entidades empresariais, que

Na manhã desta quinta-feira (16), a Federação Varejista do Rio Grande do Sul divulgou o posicionamento do presidente da entidade, Ivonei Pioner. "Essa elevação tributária impõe um ônus adicional aos empresários, comprometendo as margens de lucro e a capacidade de investimento no desenvolvimento e expansão dos negócios. O comércio varejista, muitas vezes operando com margens de lucro mais ajustadas, pode ter dificuldades em repassar integralmente esses custos extras aos consumidores. Isso cria uma pressão adicional sobre as empresas, que podem se ver obrigadas a absorver parte do aumento do ICMS, em alguns casos, com um impacto negativo nas operações e até demissões", pontuou.

A entidade também externou preocupações com a possibilidade de a medida desestimular o consumo, e com isso enfraquecer as vendas no varejo.

A Fecomércio-RS informou que aguarda mais informações sobre o projeto para uma avaliação mais completa, mas se coloca "frontalmente contrária a qualquer aumento de tributos". "A sociedade já suporta uma carga tributária excessiva e nós, como representantes do comércio de bens, serviços e turismo do RS, atuaremos para evitar que esse aumento seja aprovado", disse em comunicado oficial.

No caso da Fiergs, a entidade alerta que "o poder de compra dos consumidores gaúchos será afetado", pontuando o risco de "diminuição da produção industrial". Segundo o presidente em exercício Arildo Bennech Oliveira, a medida pode refletir na inflação estadual. "Estamos com muitas dificuldades no setor industrial gaúcho, cuja produção caiu 5,1% este ano, até setembro, e 7.500 empregos foram fechados nos últimos 12 meses. O Rio Grande do Sul foi o segundo pior Estado na produção industrial em nove meses de 2023", sustentou, sinalizando também para o aumento do chamado "Custo RS": "Já temos questões logísticas onerosas a superar, junto com o Piso Regional aprovado esta semana, e agora um aumento da carga tributária, realmente estaremos agravando a desvantagem que temos para a retenção e atração de empresas", enfatizou.

A Fiergs também informou que está convocando os sindicatos industriais para debater a questão em reunião na próxima terça-feira (21).

Os representantes de diversas entidades empresariais estiveram reunidos com o governador no Palácio Piratini durante a manhã desta quinta, para discutir o projeto.