Sergio Martins Barbosa assume como presidente da RAR

RAR, empresa brasileira no setor de agroalimentação, nomeação de Sergio Martins Barbosa como seu novo presidente. O executivo, que desde 2005 ocupava o cargo de CEO na companhia, assume o novo desafio com o objetivo de levar a RAR a atingir um faturamento de R$ 1 bilhão. As informações foram divulgadas pela empresa. anunciou a. O executivo, que desde 2005 ocupava o cargo de CEO na companhia, assume o novo desafio com o objetivo de levar a RAR a. As informações foram divulgadas pela empresa.

Barbosa revela que o cargo de presidente foi instituído neste momento como parte do plano de crescimento da empresa e que Angelo Paulo Sartor, até então diretor, será designado como CEO. Segundo o novo presidente, a atual estrutura busca consolidar a posição da empresa no mercado agroalimentar.



O novo CEO, Angelo Sartor, está há 16 anos na RAR e possui 25 anos de experiência dentro das empresas Randoncorp. Ele revela que o objetivo de faturamento de R$ 1 bilhão engloba a valorização do mercado nacional ampliando as regiões de atuação.

“Nosso foco estratégico será fortalecer nossos laços com os stakeholders, compreendendo suas necessidades e expectativas. O mercado passou por uma adaptação econômica, com a implementação de novas políticas em 2023, desta forma a tendência é que tenhamos um crescimento setorial logo no primeiro trimestre o que resultará também numa valorização do produto nacional”, afirmou.



A RAR foi idealizada por Raul Anselmo Randon na década de 1970, com origem na fruticultura, especialmente o cultivo e a exportação de maçã. Atualmente, é uma das maiores produtoras e comercializadoras da fruta no Brasil. Já em 1990, a empresa montou a primeira fábrica de queijo Tipo Grana fora da Itália, com a marca Gran Formaggio. O portfólio possui uma linha de importados composta por queijos e acetos italianos, charcutaria italiana e espanhola, além de azeites de oliva chilenos. A parte de derivados é constituída por creme de leite pasteurizado, manteiga e queijo parmesão.



A empresa, com sede em Vacaria (RS), ainda conta com linha de 31 vinhos e espumantes, sendo 18 rótulos de produção nacional e 13 importados da Itália e da Argentina. A RAR também produz azeite de oliva extra virgem de alta qualidade e vinagre orgânico de maçã.