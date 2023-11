Feira Brasileira do Grafeno discute inovação e tecnologia na UCS

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul



Realizada pela primeira vez em 2021, a Feira Brasileira do Grafeno reuniu 12 expositores e atraiu 3 mil visitantes. A segunda edição, iniciada nesta segunda-feira (13), no Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), tem 28 expositores e a organização projeta a visitação de 12 mil pessoas, dentre profissionais da indústria, empresários, empreendedores, especialistas em inovação e autoridades governamentais municipais, estaduais e federais, tornando-se oportunidade para networking e negócios.



Com a feira, a instituição caxiense consolida protagonismo no ecossistema de desenvolvimento de nanomateriais, iniciado em 2004 com as primeiras pesquisas sobre o grafeno. O material é reconhecido por aspectos como alta resistência mecânica e condutividade térmica e elétrica, leveza e maleabilidade. Também suporta mais pressão que o aço, por exemplo, que é amplamente utilizado na construção civil. Sua aplicação é muito ampla, com destaque para o setor industrial, em diferentes linhas de produtos.



A abertura oficial da feira ocorreu na manhã de segunda, no Ginásio 1 da Vila Poliesportiva. No local também ocorrem atividades paralelas, como o 1º Simpósio de Materiais Avançados, com 12 palestras, e a 2ª Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação, com perto de 30 empresas, hubs tecnológicos de materiais avançados, startups e institutos. O programa ainda contempla a realização da edição Serra da Batalha de Startups. O evento, que objetiva promover a visibilidade e a colaboração entre 16 empreendedores, ocorre na terça, das 14h às 16h. Os vencedores serão anunciados no encerramento do evento, às 18h. Além do título, estará garantida uma vaga na etapa estadual do Desafio Sebrae Like a Boss, que ocorre durante o Gramado Summit 2024.

• LEIA MAIS: Grafeno tem aplicação na fabricação de tênis de corrida no Vale do Paranhana



A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou da solenidade, juntamente com lideranças públicas e privadas municipais e estaduais. Em discurso, defendeu que a grande produção científica que o Brasil ostenta - é o 13º no ranking mundial - deve ser revertida em mais produtos e serviços para resolver os problemas da população. Ao elencar uma série de investimentos já feitos em organismos públicos e privados, citou que a Finep financiou em torno de R$ 771 milhões para projetos com grafeno. “Não podemos só exportar, mas agregar valor a esta riqueza”, afirmou, ao assegurar o lançamento de novos editais para 2024. A ministra estará nesta terça-feira (14) em Porto Alegre, para consolidar a retomada das atividades do Ceitec. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou da solenidade, juntamente com lideranças públicas e privadas municipais e estaduais. Em discurso, defendeu que a grande produção científica que o Brasil ostenta - é o 13º no ranking mundial - deve ser revertida em mais produtos e serviços para resolver os problemas da população. Ao elencar uma série de investimentos já feitos em organismos públicos e privados, citou que a Finep financiou em torno de R$ 771 milhões para projetos com grafeno. “Não podemos só exportar, mas agregar valor a esta riqueza”, afirmou, ao assegurar o lançamento de novos editais para 2024. A ministra estará nesta terça-feira (14) em Porto Alegre, para consolidar a retomada das atividades do Ceitec.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), anunciou o encaminhamento para o Legislativo de uma série de projetos tratando da redução de impostos para diferentes segmentos. Dentre os beneficiados estão serviços de pesquisa e desenvolvimento, que passarão a ter alíquota de 2% de ISSQN, 50% inferior à atual.



O reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Rech, destacou as duas décadas de trabalho da instituição em torno do grafeno e a inauguração, em 2020, da primeira e maior planta de processamento da matéria-prima da América Latina. Também anunciou a terceira edição da feira para novembro de 2024. “Esta edição, ainda que maior do que a primeira, é modesta. Mas as oportunidades de crescimento são muito promissoras para atender as demandas da nova industrialização”, citou. Em encontro com a ministra, o reitor apresentou três projetos institucionais desenvolvidos pela UCS: terapia com células tronco, laboratório de zoonoses e tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos resultando em hidrogênio verde.



Dentre as 28 empresas expositoras, são diversas as aplicações do grafeno. Destaques para o primeiro brinquedo fabricado com uso de grafeno pela BIM Brinquedos e o inédito revestimento à base de borracha líquida pela HM Rubber. Do segmento automotivo, a Keko Acessórios expõe componentes fixadores para capota marítima; a Ford apresenta autopeças de seus veículos, como grades dianteiras; a Apolo, controlada da Marcopolo, mostra peças técnicas em plástico de engenharia; e a Toigo revela um kit de defletores aerodinâmicos, que auxiliam na redução do consumo de combustível, entre 5% e 20%.



De outras atividades, a Empotech participa com rodas de empilhadeiras em poliuretano com grafeno; a Green Innovation apresenta o material em baterias para cadeiras de roda; a Geoflex indica grafeno em espumas para colchões, a Grafimec em peças náuticas, a Rochesa em tintas e a Acquabios em filtros de água. De acordo com dados do UCSGRAPHENE, responsável pelas pesquisas na universidade, em 2023 já foram desenvolvidos perto de 40 produtos e soluções, além de mais de 250 empresas já conectadas.



O coordenador do UCSGRAPHENE, Diego Piazza, afirma que as soluções expostas trazem matrizes poliméricas conectadas às demandas tanto de empresas locais quanto de multinacionais. Além da exposição haverá espaço para rodadas de negócios. A feira também abriga instituições e entidades ligadas ao segmento, a exemplo de Inmetro e GraNioTer.