Seminário discute tendências econômicas e políticas para 2024

A busca pelo equilíbrio fiscal, a redução das taxas de juros e as tendências econômicas e políticas para 2024 são temas que serão discutidos no 25º Seminário Econômico Família Previdência. A iniciativa que é organizada pela Fundação Família Previdência reunirá no dia 23 de novembro o ex-presidente da República, Michel Temer, e dois nomes do mercado financeiro: o ex-secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, e o CIO da XP Private, Artur Wichmann. O governador Eduardo Leite fará a abertura do seminário.

O diretor-presidente da Fundação Família Previdência, Rodrigo Sisnandes, destaca que o Brasil no último trimestre de 2023 chegou com uma inflação um pouco mais amena e que a atividade econômica e o mercado de trabalho têm se mostrado bastante resilientes. "Tudo isso permitiu uma certa redução na taxa de juros pelo Banco Central", observa.

Porém, o diretor-presidente da Fundação afirma que existe um cenário bastante desafiador em função das guerras (Rússia contra a Ucrânia e Israel contra o Hamas) e um pós-Covid-19. "As principais economias do mundo pós-Covid apresentam juros bastante elevados, algo que não se via há muitos anos no cenário externo", acrescenta Sisnandes, que esteve no Jornal do Comércio na tarde desta segunda-feira (13), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

LEIA MAIS: Poupar desde cedo é a recomendação de especialistas

De acordo com Sisnandes, que é presidente da Fundação Família Previdência desde 2018, existe um desafio adicional dentro do cenário interno para os países emergentes, como o Brasil, o que comprova a necessidade de seguir buscando equilíbrio fiscal das contas públicas e permitir que os juros possam cair ainda mais em 2024. "A Fundação Família Previdência como um dos maiores investidores do Rio Grande do Sul está atenta às tendências tanto interna quanto externas da economia e da política", ressalta.

Com 43 anos de atuação no mercado e gerindo R$ 6,5 bilhões em recursos de clientes participantes dos planos e empresas patrocinadores dos planos, a Fundação Família Previdência é o maior fundo de previdência do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil. A entidade ocupa o 29º lugar no ranking nacional da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar que abrange 277 instituições. Criada em 1979, com a razão social Fundação CEEE de Seguridade Social - EletroCEEE, passou a adotar, em 2019, o nome Fundação Família Previdência.

A entidade administra 12 planos de previdência com 18,5 mil participantes. A Fundação administra uma carteira de investimentos diversificada com ativos nos segmentos de renda fixa (70%); renda variável (15%); investimentos estruturados (9%), empréstimos a participantes (3%) e imobiliário (1%).

Nos últimos anos, a Fundação ingressou em um novo mercado com a oferta do Plano Família Previdência para 111 municípios em todo o Brasil, com um potencial de ingresso de 70 mil servidores municipais. Entre as cidades atendidas estão Santa Maria, Passo Fundo, Lajeado, Alvorada e Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O Seminário Econômico Família Previdência é referência no calendário de eventos sobre economia e política. Nas edições anteriores, mais de 8,7 mil pessoas acompanharam as palestras de 76 especialistas na área. O evento é gratuito e será realizado no dia 23 de novembro, no Centro de Eventos BarraShopping Sul, em Porto Alegre, das 14h às 18h. As inscrições podem ser feitas pelo site familiaprevidencia.com.br/seminario.