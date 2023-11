Preço do aluguel sobe 14,28% no acumulado de 12 meses em Porto Alegre

Os preços do aluguel em Porto Alegre subiram 0,63% em outubro na comparação com setembro, atingindo a média de R$ 31,52 por metro quadrado. No acumulado de 12 meses, o aumento é de 14,28%. Os dados são do novo indicador lançado nesta sexta-feira (10) em Porto Alegre, o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. O QuintoAndar é a maior plataforma de moradia da América Latina e o Imovelweb um dos maiores portais de classificados do Brasil.

A pesquisa utiliza uma metodologia diferenciada das demais feitas sobre o tema ao reunir os preços dos anúncios de imóveis por metro quadrado e também dos contratos fechados, mostrando o desconto médio nas negociações. O levantamento será divulgado mensalmente, trazendo outras informações como os bairros com maior valorização e desvalorização e valores de acordo com o padrão de apartamento, quantidade de dormitórios, se é mobiliado e se tem vaga na garagem.

De acordo com o índice, em outubro, o aluguel mais caro foi no bairro Três Figueiras (R$ 58,9), seguido por Praia de Belas (R$ 45,5), Mon´t Serrat (R$ 44,7%), Petrópolis (R$ 44,00) e Jardim Botânico (R$ 43,5). Já as maiores valorizações ocorreram no Partenon (R$ 51,7%), Jardim Botânico (51,1%), Petrópolis (38,7%), Cidade Baixa (38,7%) e Auxiliadora (37,8%).

Já em relação aos formatos de imóvel, os valores médios do aluguel ficaram entre R$ 870,00 e R$ 960,00 em outubro nos apartamentos com 1 dormitório, podendo chegar a R$ 1.250,00 quando mobiliados. Apartamentos com 2 dormitórios variaram de R$ 1.270,00 a R$ 1.390,00, custando até R$ 1.770,00 nos casos que há vaga de garagem e os de 3 quartos entre R$ 1.990,00 e R$ 2.180,00.

O Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb é realizado também em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Segundo Pedro Capetti, especialista de dados da ImovelWeb, o comportamento da alta dos aluguéis em Porto Alegre destoa do que ocorre nas demais capitais. “Vemos uma desaceleração dos preços em outras cidades após a recuperação da pandemia, os preços ficaram muito baixos. Já em Porto Alegre percebemos uma estabilização nos valores que já estão elevados, no patamar de 13% a 14%. É um mercado que tem mantido esse crescimento no acumulado de 12 meses”, avalia.

Entre os fatores que podem explicar a alta dos preços para locação na capital gaúcha, Capetti cita a queda do desemprego no Rio Grande do Sul e a retomada do mercado imobiliário, que vem ganhando fôlego. O primeiro trimestre de 2024 deve ditar como será o comportamento dos preços durante o ano, mas o especialista não acredita que ocorram variações significativas.

Entre os que negociaram o aluguel, a margem de desconto obtido foi de 3%. “Um desconto em torno de 3% parece pequeno, mas pode representar muitas vezes uma benfeitoria no imóvel durante um contrato de 30 meses de aluguel. Os números mostram que há espaço para o inquilino barganhar e conseguir um preço que caiba em seu bolso, apesar do mercado aquecido”, ressalta o especialista.