QuintoAndar aposta em Porto Alegre para expandir serviço voltado a proprietários de vários imóveis

O QuintoAndar, plataforma que atua no segmento de aluguel residencial, criou um serviço especializado para investidores em imóveis e elegeu Porto Alegre como uma das apostas para expandir esse produto. O Proprietários Multi, voltado àquelas pessoas que possuem no mínimo cinco imóveis para locação, vem atraindo mais investidores na capital gaúcha. Em um ano de funcionamento, o número de clientes do Proprietários Multi na cidade já registra uma alta de 40% na plataforma. Tanto em aluguel como compra e venda, a Capital está entre as cinco cidades com o maior número de contratos fechados pela plataforma.

“Esse tem sido o segmento que mais tem crescido na QuintoAndar”, conta Fernando Oporto, diretor de Operações da plataforma. Em Porto Alegre, 89% dos imóveis de Proprietários Multi estão concentrados em unidades de 1 e 2 dormitórios, com ticket médio de R$ 2,5 mil pela locação. “São valores que tem uma alta liquidez, procurados por pessoas que estão alugando. Ficam mais perto dos polos econômicos e dos centros de atividades”, salienta.

Os bairros com maior participação no Proprietários Multi são o Moinhos de Vento, Bela Vista, Boa Vista, Petrópolis e Auxiliadora. Nessas regiões, novos empreendimentos imobiliários surgiram nos últimos anos, muitos deles no padrão de imóveis de 1 a 2 dormitórios, com alta liquidez, próximos a atividades, com oferta de transportes e etc. “Esses bairros são zonas de alta atividade e ebulição econômica. As pessoas no pós-Covid estão se mudando novamente para lugares próximos ao trabalho, do colégio e de atividades econômicas”, explica Oporto.

Segundo ele, a quantidade de clientes investidores de imóveis na região cresceu muito rapidamente, antes mesmo de o QuintoAndar lançar uma operação propriamente estruturada, o que aponta para uma receptividade muito positiva e com muito potencial na cidade. Para chegar no proprietário que possui esse perfil, o diretor do QuintoAndar ressalta que é necessário um entendimento da praça e uma proximidade, com uma abordagem diferenciada. Não adianta apenas marketing, mas é essencial entender quais são os bairros específicos e quais as pessoas com as características desse tipo de investimento.

Nacionalmente, a expectativa do QuintoAndar é que, até o final do ano, o número de imóveis de Proprietários Multi na plataforma cresça 33% e a quantidade de imóveis que trazem aumente em 27%. Além de Porto Alegre, a proptech também tem Curitiba e Florianópolis nos planos de expansão desse serviço. As três capitais da Região Sul possuem alta concentração de proprietários investidores, com mais de 22 mil imóveis disponíveis com este perfil de dono.

A criação do serviço surgiu a partir da percepção de esse cliente que possui vários imóveis, trabalha com investimentos e tem um melhor entendimento de questões financeiras e do que significa alugar, o que demanda um atendimento mais próximo.

“O nosso produto cria uma interface específica para esse cliente. Quando ele entra na plataforma pode ver todos os imóveis de uma forma diferente, entendendo claramente quais são as informações relevantes”, destaca. Os proprietários têm a sua disposição um gerente de conta. É oferecido um acompanhamento de um especialista do mercado imobiliário para potencializar os ganhos dos proprietários. “É como se fosse um gerente de banco, para quem você liga e pergunta as coisas”, compara Oporto.

Alguns números do QuintoAndar em Porto Alegre: