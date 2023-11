Ex-vice presidente revela erro do McDonald’s durante o RD Summit

O ex-VP mostrou imagens usadas pelo McDonald’s na época, que mostravam executivos comendo em frente a um laptop, uma família sorridente num carro e outras peças. Para ele,“É um erro fazer marketing demais”, classificou. “De parecer sempre perfeito, de enviar mensagens formais, do tipo ‘sua reclamação é importante para nós’, de ser uma corporação e não uma pessoa”, continuou.Para Branco, os clientes do McDonald’s não comiam da forma que os posts apresentavam. E mostrar o que não reflete a realidade é um marketing superado, conforme o profissional.”, ilustrou. “Não querem saber do que a gente faz”, sentenciou.O jeito é fazer um marketing que não pareça marketing, por isso seu livro e suas palestras chamam-se Desmarketize-se. “O segredo é usar comunicação real, reconhecer quando errar e fazer da marca uma amiga”, listou.A partir disso, o McDonald’s criou campanhas que geraram os apelidos, e mostrou pessoas misturando batata com sorvete ou as colocando dentro do hambúrguer. Ou seja, o que realmente acontece dentro dos restaurantes.“Com as estratégias, hoje o McDonald’s recuperou a preferência de mercado entre os adolescentes. Temos o dobro do segundo lugar”, revelou.