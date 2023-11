Emicida fala o que pensa sobre trabalho: "não se leve tão a sério"

Mauro Belo Schneider

O rapper Emicida teve uma experiência diferente do que costuma fazer nesta quarta-feira (8) em São Paulo. Foi palestrante de um evento de marketing digital, o RD Summit, que reúne cerca de 19 mil pessoas até esta sexta-feira (10), a maioria empreendedores. Após outros painelistas alardearem uma série de falas frenéticas ensinando a vender mais, engajar, arrasar, ser o melhor profissional possível, gerar lucros, levar o faturamento ao topo como um foguete, o artista sugeriu: “não se leve tão a sério”. A mensagem principal de Emicida, que fala como se estivesse declamando uma poesia, foi fazer o público se questionar por que seguir no modo automático. “Eu amo o que faço, mas sou mais do que faço”, repetiu, com uma frase de impacto no telão que dizia “seja bom no seu trabalho, mas seja ótimo com quem você ama”.