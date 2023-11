Vinte mil pessoas vão à RD Summit de SP aprender sobre vendas digitais

de São Paulo

É a primeira vez, aliás, que o encontro de marketing digital ocorre fora de Florianópolis Evento promovido há nove anos pela empresa RD Station, de Santa Catarina, o RD Summit reúne, até a próxima sexta-feira (10), cerca de 20 mil pessoas no Expo Center Norte, em São Paulo., onde atraiu 12 mil participantes na edição de 2022.

“No ano passado, tivemos que fazer uma escolha para acelerar a expansão. Florianópolis não suporta eventos com mais de 10 mil pessoas”, explica o novo CEO do negócio, Juliano Tubino, sobre a troca de estado. Ele percebe, inclusive, uma mudança no comportamento do público. “O pessoal se organiza com antecedência em Floripa, enquanto São Paulo não está acostumada a pagar R$ 3 mil para um evento”, comparou, durante coletiva de imprensa após sua fala inicial.

Na apresentação, Tubino fez anúncios. Disse, por exemplo, que a companhia está investindo para oferecer Inteligência Artificial (IA) para todos através do lançamento do RD Station Mentor IA, que poderá ser utilizado gratuitamente até março de 2024.

Os profissionais de marketing poderão pedir que o programa crie posts em blogs de forma automática, mais ou menos como o chat GPT faz. “A criatividade será impulsionada pela IA, assim como as ferramentas de design ajudam os designer”, projetou.

Os demais serviços da RD são o RD Station Marketing (plataforma para planejamento de campanhas e automação de dados para estratégias de marketing e vendas); o CRM (para processos de venda); o Tallos (solução de conversational), que passa a se chamar RD Station Conversas; o Exact Sales (focado em leads mais qualificados para efetivar vendas); o Tail (inteligência de marketing com base de dados para chegar no cliente certo), o Lexos (integrador de marketplace) e o Shopify (uma parceria para solução de e-commerce).

As ferramentas da RD, que soma 45 mil clientes, são utilizadas por empresas dos mais variados segmentos e portes que querem acelerar suas vendas digitais. “Em 2023, a RD chegou a 527 milhões de leads processados na plataforma, gerando oportunidades para parceiros”, mensurou o executivo, acrescentando que o Brasil está entre os cinco maiores países do mundo no uso de marketing digital.

O RD Summit em São Paulo dobrou o número de patrocinadores e expositores também. São 120 mil metros quadrados de área para o evento, 160 palestrantes, 11 palcos simultâneos e mais de 5 mil pessoas trabalhando no apoio.

Um dos apresentadores da atração, o ator Marcio Ballas lembrou que o RD Summit começou com 300 pessoas e, hoje, é considerado o “Rock in Rio do marketing digital”. A atriz cadeirante Tabata Contri, que participou da novela Travessia, da Rede Globo, também subiu ao palco para mostrar que a empresa estimula a acessibilidade. ““Diversidade é um fato. Incluir ou não é uma escolha”, lembrou ela.

Além de IA, outros temas que dominam os painéis são SEO, funil de vendas, tráfego pago, geração de receita, branding e engajamento. O marketing digital é um ramo que vem registrando crescimento exponencial. “Foram 473% de aumento de investimento em ads (anúncios) desde 2013 no mundo todo, com três vezes mais vendas digitais nos últimos cinco anos”, detalhou Tubino à plateia empolgada.