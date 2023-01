RD Summit não acontecerá mais em Florianópolis; veja novo local

O maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina está de casa nova. Em sua 9ª edição, o RD Summit chega a São Paulo. Até, então, era sempre promovido em Florianópolis, Santa Catarina.

A atração deste ano ocorrerá no Expo Center Norte nos dias 8, 9 e 10 de novembro. “Estamos chegando em São Paulo com um conceito de business festival de marketing e vendas que une oportunidades de negócios e entretenimento, com diferentes ativações e experiências únicas para o participante. Em suma, queremos somar à pluralidade da cidade", conta Denis Braguini Bevacqua, diretor de eventos da RD Station, líder no desenvolvimento de softwares voltados para o crescimento de médias e pequenas empresas e responsável pelo evento.

Famoso por mesclar negócios, palestras de primeira linha e também diversão para os participantes, o RD Summit se tornou referência entre os eventos de marketing, vendas e inovação na América Latina. Em 2022, em edição presencial, o evento atraiu 12 mil participantes interessados em assistir a palestras – que, muitas vezes, se transformam em espetáculos – de profissionais como Bianca Andrade e Jacco Van Der Kooij.

Para celebrar o aniversário de São Paulo, as vendas para o RD Summit 2023 começam na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro. “Estamos comemorando 10 anos de RD Summit. Até o ano passado estávamos na Ilha da Magia, local que sempre nos acolheu e impulsionou o nosso crescimento, desde os primeiros 300 participantes, em 2013. Estamos levando conosco nossos conteúdos e conexões que Floripa nos ajudou a construir para desenvolver novas possibilidades de negócios e experiências aos nossos participantes. A mudança também facilita o acesso ao evento, permitindo que mais pessoas, de São Paulo e de toda a América Latina, conheçam o nosso business festival”, afirma o diretor de eventos.

O Expo Center Norte tem cinco pavilhões e 21 auditórios que podem ser adaptados para oferecer ativações cada vez mais impactantes. Todos os visitantes terão acesso a salas de conteúdo (sujeito à lotação), feira de negócios, feira gastronômica, happy hour, experiências e ativações de marcas expositoras e certificado de participação. Serão três tipos de ingressos, possibilitando maior flexibilidade aos participantes: o 1-Day Pass, com direito de entrada em uma data fixa, possibilitando maior flexibilidade de agenda e praticidade; 3-Day Pass e o Wow! Pass, com benefícios exclusivos dentro do evento.