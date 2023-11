Lojas precisam estar preparadas para receber os clientes para compras de Natal, afirma especialista em vendas

As estratégias de vendas para o Natal foram abordados no Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre nesta terça-feira (7) no Palácio do Comércio. A especialista em vendas e CEO da Resultados Previsíveis, Pamela Krüger, afirma que tanto as lojas físicas quanto os shoppings centers precisam estar organizados para receber os clientes para as compras de Natal. "Não cabe mais um estabelecimento comercial descuidado, sujo, desleixado, escuro, confuso e que muitas vezes o cliente entra na loja e não acha os produtos", destaca. Pamela Krüger atua também como consultora de vendas em dez estados brasileiros.

Para ela, uma loja precisa ser harmônica, organizada e tem que ter uma característica própria do estabelecimento comercial, tendo, por exemplo, uma música ambiente e um cheiro próprio. "Os funcionários que estão na loja precisam mostrar uma energia de querer atender o público. Muitas vezes, parece que o cliente está atrapalhando as pessoas que estão dentro da loja. É preciso ter acolhimento para realizar bons negócios", acrescenta. Segundo a consultora de vendas, os lojistas precisam estar aberto para todas as formas de comunicação, principalmente as redes sociais.

A consultora de vendas defende a proposta de que os lojistas ofereçam a possibilidade da flexibilização das condições de pagamento (porque, segundo ela, é um período de aquisição de muitos presentes) e descontos atrativos para quem compra à vista. A CEO da Resultados Previsíveis acredita que os lojistas tanto das lojas físicas quanto os shoppings centers terão um Natal com boas vendas porque existe nas famílias a essência de querer presentear os mais próximos. "Os varejistas precisam olhar com atenção para a carteira de clientes de quem já comprou em uma loja. Os comerciantes precisam fazer um esforço para conhecer o consumidor e investir no pós-venda", ressalta.

Segundo Pamela, o ideal é que os lojistas façam listas de "mapeamento do cliente" - se é casado ou casada, se tem filhos ou se é solteira ou solteiro. Com essas informações, de acordo com a consultora de vendas, os funcionários das lojas com autorização dos consumidores podem fazer contato com o público para informar sobre produtos e promoções das lojas. "Essas iniciativas criam uma carteira de clientes muito interessante para os lojistas", acrescenta.

A consultora de vendas defende que os lojistas ofereçam sorteios aos clientes e caprichem na logística (prazo de entrega dos produtos) e que façam o acompanhamento de que o produto realmente foi entregue ao consumidor. "As vendas de WhatsApp cresceram muito e por isso é importante a capacitação e desenvolvimento dos funcionários para vender a esse público", ressalta. Com relação às vendas, Pamela Krüger afirma que os lojistas devem ser verdadeiros com os consumidores. "Se puder dar desconto ofereça, mas jamais tente enganar o cliente", comenta.

O presidente em exercício da ACPA, Jorge Vicente Ribeiro, disse que o ano se encaminha para o fim, e com ele uma das datas mais importantes para o comércio: o Natal. Segundo Ribeiro, dezembro, por conta das festas, é o mês de maior volume de vendas do varejo no ano, respondendo por 10,96% deste total, média dos últimos 20 anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em segundo lugar, vem novembro, com 8,56% das vendas anuais ocasionado pela Black Friday, e maio, em terceiro lugar, com 8,44% por consequência do Dia das Mães. Conforme Ribeiro, a Associação Comercial de Porto Alegre é uma apoiadora e incentivadora do comércio e dos prestadores de serviços.