Na véspera do Natal, comércio de Porto Alegre está otimista com as vendas

As vendas no comércio de Porto Alegre, neste sábado (24), na véspera do Natal, foram se intensificando ao longo da manhã, sendo que muitas pessoas deixaram para comprar os presentes na última hora. De acordo com os comerciantes, ao longo da semana, o movimento nas lojas foi considerado bom e o comportamento, de um modo geral, dos clientes hoje foi migrar para o presente alternativo, a chamada “lembrancinha”.

O gerente da Loja Otello Moda Masculina, Francisco Oliveira, diz que as vendas, neste sábado, estão abaixo do esperado, porém, analisando os outros dias, considera os bons negócios para o Natal deste ano. “Também estamos com boas perspectivas de vendas para o ano de 2023. Eu acredito que as coisas irão melhorar”, cita.

Em relação ao comportamento dos clientes para as compras de última hora, Oliveira informa que houve uma modificação. “Até sexta-feira (23), as pessoas estavam escolhendo presentes melhores e, hoje, é correria e elas estão procedendo de outro modo, buscando produtos com um preço menor”, informa. Segundo o gerente, as compras têm como foco o valor, ou seja, artigos mais econômicos.

Em uma loja de roupas femininas, localizada na Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre, Eliane Rauber, apesar das compras de última hora, destacou que encontrou aquilo que desejava. “Neste sábado, está tudo ótimo, nos dias anteriores, havia muito mais movimento nas lojas e, assim, está muito mais calmo para fazer as compras”, comenta. Eliane explica que, por outro lado, é necessário caminhar mais pelo comércio da Capital para encontrar exatamente aquilo que ela deseja.

De acordo com Priscila Machado, gerente da Paty Bella, loja de moda feminina, localizada na Rua da Praia, neste sábado, o estabelecimento está recebendo um bom público, mas não comparado com os outros dias. “A grande maioria das pessoas saem de Porto Alegre para viajar no Natal, porém, a loja está movimentada”, destaca.

Priscila acredita que o movimento na loja deva aumentar ao longo do dia. Em relação ao comportamento de vendas, a gerente explica que as pessoas estão comprando um volume menor de mercadorias às vésperas do Natal. “Eu achei o movimento deste ano bem mais fraco se comparado com o Natal de 2021. Mesmo assim, dá para considerar bom", acrescenta.

Para Michelle Souza da Luz, gerente da loja Superlegal Brinquedos, o movimento das vendas no estabelecimento, na véspera do Natal, está bom. Michelle lembra que ao longo da última semana teve muitos clientes e o comportamento de vendas não se alterou, com as pessoas comprando presentes de todos os valores. “Mas, como sempre, tem pessoas que deixam para fazer as compras do presente na última hora”, diz.

Segundo Paulo Ricardo Hinrich, gerente da loja Terê, que comercializa multimarcas de calçados femininos, masculinos e infantis, localizada na Rua da Praia, o comportamento de vendas às vésperas do Natal está bom. Ele informa que os clientes estão dando preferência para produtos com preços baixos, como por exemplo, os chinelos e as sandálias, por outro lado, o volume de vendas está sendo bom. “No sábado não dá movimento, como nos demais dias da semana, porque as pessoas dão preferência, por exemplo, para fazer compras nos supermercados”, lembra.

“As vendas de última hora de Natal estão bem boas”, destaca a gerente da loja de produtos eletrônicos, Mobi Crazy, Cáren Barbosa Vieira. Segundo ela, agora na reta final, as pessoas buscam as lembrancinhas, como por exemplo as “caixinhas” de música, que são presentes com baixo valor. Ela informa que, no caso desse artigo, ele é vendido pelo preço de R$ 60,00.

Em relação ao comportamento das vendas de Natal, realizadas no dia 17, ou seja, no sábado anterior, o que se via em Porto Alegre era uma grande movimentação de pessoas pelas principais ruas e muito entra e sai dos estabelecimentos logo nas primeiras horas do dia. Um dos locais mais lotados foi a Rua da Praia, ponto que concentra muitas lojas comerciais.

De acordo com Vitor Augusto Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL), naquela ocasião, ao que tudo indica, é que as previsões devem se confirmar com um aumento de 10% no volume de vendas no Natal de 2022 na comparação com 2021. Segundo o dirigente, o volume de vendas deve ser, no Rio Grande do Sul, superior a R$ 5,4 bilhões.