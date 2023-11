Desaceleração populacional compromete desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul

Com um olhar provocativo sobre o cenário da economia gaúcha, o último painel do Fórum Econômico partiu de uma análise conjuntural das últimas décadas para traçar perspectivas sobre a participação do Rio Grande do Sul em relação ao desenvolvimento do País. Entre as causas da queda da participação do Estado no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, os especialistas apontaram a redução no saldo populacional e o envelhecimento dos habitantes.

Se o crescimento demográfico do Rio Grande do Sul apresentou uma média anual de 1,21% positivo no período de 1991 a 2000 e de de 0,49% no período de 2000-2010, o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou um acréscimo de apenas 0,14% na taxa. Ou seja, em 12 anos, o Estado passou de 10.693.929 para 10.880.506 habitantes.