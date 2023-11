Soluções para impulsionar a economia do Rio Grande do Sul

Com trajetórias que se mesclam e se complementam, organizações financeiras contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Representantes de três delas — Banco Topázio, Sicredi e Icatu Seguros — estiveram presentes no penúltimo painel do Fórum Econômico, apresentando seus resultados e prospectando novos rumos econômicos.

Listado entre as primeiras colocações no mercado de câmbio nacional, o Topázio foi um dos que mais cresceu no segmento de comércio monetário global em 2022, com aumento de 93% no volume de transações. De acordo com o sócio e cofundador da instituição, Haroldo Stumpf, foram movimentados R$ 53 bilhões em transações deste tipo no ano passado, e para 2023 a previsão é de ultrapassar os R$ 100 bilhões.