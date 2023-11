Primeiro Fórum Econômico do RS teve auditório cheio no Instituto Caldeira

Porto Alegre sediou, no dia 24 de outubro, a primeira edição do Fórum Econômico, evento que reuniu líderes do mercado financeiro gaúcho. A atividade, no Instituto Caldeira, foi gratuita.

Pedro De Cesaro, sócio-fundador da Propósito, boutique financeira gaúcha que organizou o fórum, diz que o objetivo era destacar a qualidade dos profissionais do setor. O evento foi dividido em cinco painéis, nos quais foram abordadas questões econômicas e investimentos.

Entre os temas, estiveram assuntos macroeconômicos, aplicações em special situations (ativos alternativos), investimentos em renda variável e um framework do setor financeiro gaúcho.

Os 15 palestrantes foram divididos da seguinte forma: Fábio Rech (Quarter), Guilherme Previdi (Griffin), Rafael Flores Nunes (Harbour) e Leandro Nunes (L'Arca Capital) no painel Special Situations; Rogério Braga (Quantitas) e Carlos Chaves (Seival) no painel Multimercados; Valter Bianchi (Fundamenta), Frederico Vontobel (Vokin) e Rafael Weber (RJI) no painel Renda Variável; Alexandre Englert Barbosa (Sicredi), César Saut (Icatu) e Haroldo Stumpf (Banco Topázio) no painel Instituições Gaúchas; e Aod Cunha, Igor Morais (Vokin) e André Nunes de Nunes (Sicredi) no painel Economia.

"Essa é a primeira edição do evento e temos orgulho em estarmos iniciando esse movimento de fortalecimento do mercado financeiro gaúcho, dada a relevância que nossas instituições possuem", destaca De Cesaro.

O evento foi proporcionado pela Propósito e pelo Jornal do Comércio, com apoio do IBEF-RS e Fundação A.J. Renner, com patrocínio oficial da Vokin Investimentos e RJI Investimentos.

Durante a atividade, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, anunciou que o Executivo municipal enviará projeto para a Câmara de Vereadores para baixar, gradativamente, o ISS (Imposto Sobre Serviços) de empresas do setor financeiro da Capital. Atualmente em 5%, a alíquota para esse segmento cairia, inicialmente, para 3,5% e chegaria a 2% ainda no próximo ano.

"Queremos tornar Porto Alegre, cada vez mais, um destino atrativo para empresas do setor financeiro. Estamos falando de um mercado de pessoas altamente qualificadas e de uma área que opera como um farol do desenvolvimento da economia", disse Gomes.