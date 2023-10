Cogesul aposta na geração de menor porte para difundir energia solar

Com a meta de popularizar e propagar o uso da fonte solar através da geração distribuída (em que se produz a própria energia), foi criada recentemente a cooperativa gaúcha Cogesul. A primeira iniciativa do grupo será viabilizar a implantação de uma pequena usina fotovoltaica em Palmeira das Missões, para atender ao consumo de seus associados.

LEIA TAMBÉM: Geração própria de energia solar ultrapassa 24 GW

O complexo de geração de energia renovável deverá entrar em operação antes do final do ano e terá uma capacidade instalada de 75kW. O diretor da Cogesul, João Ramis, afirma que a escolha foi por implementar usinas de menor porte devido à velocidade de montagem das estruturas (em até 45 dias) e aos benefícios fiscais e tributários. Ele informa que uma planta desse tamanho pode atender, em média, entre 40 e 50 consumidores e custa em torno de R$ 400 mil.

De acordo com o dirigente, a usina, que será composta por 203 painéis fotovoltaicos e ocupará uma área de 2 mil metros quadrados, será feita por um investidor parceiro e depois locada para a cooperativa. Ramis argumenta que o pagamento do aluguel fica viável a partir da economia na conta da luz que a solução propiciará ao cooperante. “Digamos que o sistema fotovoltaico vai possibilitar uma redução de custo de 10%, em vez do consumidor pagar R$ 100,00 para a sua distribuidora de energia, ele vai pagar R$ 90,00 para a cooperativa, que vai remunerar o investidor da usina”, explica Ramis.

O dirigente destaca que, com a medida, é possível um desconto de 10% a 20% na conta de energia. Ele detalha que o projeto em Palmeira das Missões deverá ser voltado para satisfazer, principalmente, a demanda de funcionários públicos municipais e pequenos agricultores. A ação tem o apoio dos sindicatos locais desses profissionais (Sinpam e STR).