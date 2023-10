Geração própria de energia solar ultrapassa 24 GW

A geração própria de energia solar acaba de ultrapassar a marca de 24 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no Brasil, com mais de 3,1 milhões de unidades consumidoras, informou nesta terça-feira (24), a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).



Segundo mapeamento da entidade, o País possui mais de 2,1 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Desde 2012, foram cerca de R$ 121,0 bilhões em novos investimentos, que geraram mais de 720,7 mil empregos acumulados no período, espalhados em todas as regiões do Brasil. Os projetos representam uma arrecadação aos cofres públicos de R$ 30,8 bilhões.



Segundo a associação, a tecnologia fotovoltaica já está presente em 5.539 municípios e em todos os Estados brasileiros, sendo que os líderes em potência instalada são, respectivamente: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

LEIA MAIS: Rio Grande do Sul sediará mais dois eventos sobre energia solar



"Embora as 3,1 milhões de unidades consumidoras abastecidas com energia solar distribuída sejam motivo de comemoração, há ainda muito espaço para crescer, já que o Brasil possui cerca de 91,7 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica e começa a avançar no modelo ideal de transição energética", disse em nota o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk.



"Devemos seguir o exemplo de países mais desenvolvidos nesta área, em especial a Austrália, que, com boas políticas públicas, tornou-se referência global no uso da energia solar em residências e empresas, com cerca de 30% das unidades consumidoras naquele país atendidas por sistemas fotovoltaicos", ressaltou.