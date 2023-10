Evento do Mapa Econômico do RS começa em Caxias do Sul

Bárbara Lima

Lideranças empresariais, políticos e autoridades já estão reunidas, na tarde desta terça-feira (24), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) Caxias do Sul, na serra gaúcha, para o quarto evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que começa às 17h.O evento, que conta com a presença do presidente do Conselho de Administração do Banco Moneo e membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Marcopolo, Mauro Bellini, a presidente da CIC Bento Gonçalves, Marijane Paese e o CEO da Randoncorp, Sergio Carvalho, irá debater os desafios e as oportunidades econômicas da região Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Caí e Paranhana. A mediação será feita pelo jornalista Guilherme Kolling, editor-chefe do JC. É possível acompanhar a cobertura do evento em tempo real em www.jornaldocomercio.com e pelas redes sociais do jornal.O sócio da Di Paolo, Emiliano Castaman, disse que a região da serra é muito importante, tanto para o turismo de lazer como de negócios. “Além disso, ouvir um painel do Jornal do Comércio, que é um dos jornais mais lidos do nosso setor, é uma maneira de buscar conhecimento”, ponderou. A empresária Priscila Bonalume Paraboni é do Vale do Paranhana. Ela, que assina o Jornal do Comércio há anos, espera entender melhor as oportunidades para a economia da região. “No momento em que foi divulgado, como a gente já havia lido os outros Mapas, resolvemos vir para entender melhor o mercado e ver como agir daqui para frente”, afirmou. Para a presidente da CIC Bento Gonçalves, Marijane Paese, uma das palestrantes, é um “privilégio” compartilhar as experiências no CIC de Caxias. “Vamos mostrar nossas oportunidades de desenvolvimento econômico. Cada um com as suas opiniões e experiências, mas todos engajados com a comunidade para que a região prospere cada vez mais”, projetou. O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é um projeto do Jornal do Comércio em celebração aos seus 90 anos de história. Ao longo do ano, o veículo percorreu cinco regiões do Estado e mapeou os principais destaques e desafios econômicos de cada uma delas, o que deu origem a cadernos específicos . O primeiro evento aconteceu em Pelotas, o segundo em Santa Cruz do Sul, o terceiro em Passo Fundo, e o último evento, que encerra o ciclo, será em novembro, na Capital dos gaúchos. A edição impressa com matérias aprofundadas sobre o Mapa Econômico do RS em Caxias do Sul será publicada no dia 31 de outubro.