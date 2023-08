Principais desafios da região dominaram debates

Na abertura do segundo evento do Mapa Econômico do RS, o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, ressaltou a importância do projeto, que faz um elo entre a Capital e o Interior do Estado. "Queremos que a Capital veja o que está acontecendo no Interior, queremos promover e ajudar no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", enfatizou.

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling reforçou a diversidade da economia da região e o papel do Mapa em fomentar o debate entre as lideranças. "A essência deste evento é ouvi-los. Quem vive na região sabe quais são os desafios e as oportunidades", salientou, explicando depois a metodologia para o Mapa. Além disso, destacou que o aprofundamento nos dados econômicos da região traz novas informações que podem ser utilizadas para a tomada de decisões. Neste aspecto, projetou que o Mapa poderá apresentar novos indicadores sobre o Rio Grande do Sul.

O caderno especial Mapa Econômico do RS com foco nas regiões Centro, Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo será publicado no dia 21 de agosto. O próximo evento acontece dia 13 de setembro, em Passo Fundo.