Bndes aprova R$ 1,45 bilhão para rodovias no Rio Grande do Sul

O Bndes aprovou apoio financeiro de R$ 1,45 bilhão para a CCR ViaSul, que opera concessão rodoviária de 473,4 quilômetros, formada por trechos das BR-101, 290, 386 e 448 no Rio Grande do Sul. Desse montante, R$ 900 milhões serão liberados por subscrição de debêntures, que foi coordenada pelo próprio banco, e R$ 550 milhões por meio do Bndes Finem, tradicional linha da instituição para financiamento a empreendimentos.

Os recursos vão viabilizar a continuidade dos investimentos da concessionária na ampliação da capacidade de tráfego - resultando em maior integração do trânsito de cargas entre o Noroeste do Estado e a Região Metropolitana de Porto Alegre - e em obras de melhorias e manutenção das rodovias, mesmo diante do aumento de custos de insumos rodoviários provocado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Tais eventos geraram quebras nas cadeias de fornecimento globais, com aumento generalizado nos preços de materiais como asfalto, cimento, aço e emulsões asfálticas.

“A inflação dos principais insumos do setor de construção atingiu diretamente as concessionárias de rodovias em fase de investimento, como a CCR Viasul, que solicitou ao Bndes novo apoio financeiro para fazer frente ao aumento de custos verificado. A concessão de novo apoio financeiro nesse contexto reforça o compromisso do banco em suportar projetos de infraestrutura, em especial, em momentos de maior risco”, enfatiza o superintendente da Área de Infraestrutura do Bndes, Felipe Borim.

Além da operação de diversos serviços aos usuários e da recuperação e manutenção das rodovias, o contrato firmado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 2019 prevê, ao todo, a implantação de 608 quilômetros de novas faixas na pista principal, sendo 225,2 quilômetros de duplicações, 76 quilômetros de novas faixas laterais, 85 novas interseções, 32 passarelas, 59 melhorias de acesso, iluminação das travessias urbanas, serviço de monitoramento por câmera, entre outras intervenções, parte delas já em andamento.



Histórico - A CCR ViaSul é uma sociedade de propósito específico controlada pela CCR S.A. Foi constituída para operar por 30 anos a concessão rodoviária das BRs-101, 290, 386 e 448, que passam por 36 cidades no Rio Grande do Sul. Essa é a segunda operação financeira contratada com a concessionária. Em 2019, o Bndes aprovou R$ 1,24 bilhão para os investimentos na concessão. O novo apoio financeiro é complementar ao anterior, ampliando o período de investimentos apoiados até 2035.