Gramado Parks anuncia recorde e distribui 11 milhões em dividendos do pool hoteleiro aos seus proprietários

A Gramado Parks distribuiu nesta sexta (20) mais de 11 milhões de reais em dividendos aos proprietários que escolheram colocar suas cotas na modalidade de não uso, chamada de “pool”, disponibilizando seu apartamento para locação hoteleira durante a semana de uso correspondente à sua fração de multipropriedade.

Os proprietários que adquirem frações comercializadas em formato de condomínio de multipropriedade pela Gramado Parks podem escolher entre a utilização do seu período de tempo no imóvel ou aderir ao pool hoteleiro dos hotéis administrados pela rede, usufruindo dos dividendos gerados pela receita advinda das locações geradas pelo hotel.

A soma de R$11.121.576,00 de lucro liquido para os Proprietários VIP Gramado Parks é resultado da distribuição dos três hotéis administrados pela empresa: Buona Vitta, Bella Gramado e Exclusive. Este valor representa um crescimento 51% vs o mesmo período no ano anterior. Ao longo deste ano, a aceleração também foi significativa, pois a empresa distribuiu aos proprietários R$ 5 milhões no primeiro trimestre, R$ 7,8 no segundo e agora atinge o marco histórico de R$11,1 milhões.

Ronaldo Costa Beber, CEO do Grupo Gramado Parks, afirma que a forte aceleração de vendas e uma gestão atenta sobre custos foram os principais motivos para o recorde na distribuição: “Estamos operando com uma estratégia geral de gestão de custos com muita austeridade na companhia, inclusive com economias fiscais geradas pela adesão ao PERSE. De outro lado, fizemos reforços na equipe comercial hoteleira, que trouxeram o crescimento de receita geral. Com estas iniciativas, fortalecemos o equilíbrio financeiro dos condomínios, gerando maior rentabilidade para os proprietários. Nosso time hoteleiro vem se dedicando ao máximo para garantir satisfação aos nossos proprietários, seja quando usufruem de seus imóveis ou decidem nos confiar a gestão hoteleira de seu bem.”

A Diretora Comercial e Marketing do grupo Lísia Diehl, complementa que “A unificação das áreas comercial e marketing, ajudou na aceleração de receita hoteleira, intensificamos nossa estratégia B2B, aprofundamos a gestão de revenue management, com um olhar minucioso sobre receita geral. A ocupação dos nossos hotéis subiu de 57% no 3º trimestre de 2022 para 69% este ano. Na frente de marketing, estamos trabalhando apara aumentar o conhecimento de marca e desejo por nossos hotéis, que ainda são novos no mercado e também gerando mais experiencias durante a estadia, subindo o nível de satisfação dos hospedes e consequentemente o “boca a boca” positivo, para que possamos crescer o máximo possível nossos canais próprios”.

Denis Mioli, Diretor de Hotelaria e Gastronomia reforça também que "além do Pool hoteleiro a gestão dos Condomínios é um pilar extremamente relevante para a Operadora Hoteleira refletindo também um resultado bastante sólido e alinhado com o orçamento aprovado pelos proprietários".