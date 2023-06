Gramado Parks anuncia nova gestão

Ronaldo Costa Beber será o CEO, enquanto os fundadores Anderson Caliari e Ronaldo Fagundes serão os conselheiros do grupo, um dos maiores do país em hospitalidade e entretenimento

Desde o começo de 2023 em processo de reorganização financeira e empresarial, a Gramado Parks deu mais um passo para atingir um futuro promissor. Buscando assegurar a qualidade de suas operações e seguir com os objetivos de crescimento e expansão, o grupo anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (30), que o advogado e executivo Ronaldo Costa Beber assume o cargo de CEO e os fundadores Anderson Caliari e Ronaldo Fagundes estarão na função de conselheiros da companhia.



"Ao inaugurarmos esse novo ciclo, saudável e estabelecido de forma amigável, a Gramado Parks seguirá firme para se consolidar como uma das principais e mais importantes operações do segmento de turismo do país, buscando um diálogo frutífero com seus sócios, investidores e credores para aprovação de seu plano de recuperação", destaca o presidente Ronaldo Costa Beber.



Ao lado da Diretoria Executiva e dos mais de 2.000 colaboradores, o executivo e os fundadores reforçam que levarão adiante os esforços para a Gramado Parks seguir sua trajetória de sucesso e conquistas. "É uma história que muito nos orgulha, por tantas entregas que oferecem não apenas uma experiência diferenciada aos nossos clientes, mas principalmente gera milhares de empregos e desenvolvimento para as comunidades onde estamos inseridos", celebra Caliari.



Diálogo e organização



A Gramado Parks segue em diálogo constante com os interessados, trabalhando assiduamente na preparação do plano de recuperação judicial que será apresentado para aprovação da assembleia geral de credores e que deverá, posteriormente, ser homologado pela Justiça, viabilizando a quitação de todos os débitos.

"Estamos atuando de forma intensa para atender aos desafios atuais da companhia, que precisa atravessar um momento de reestruturação e retomada da sua eficiência financeira, mas sem perder de vista seu histórico de encantamento aos clientes", enfatiza Ronaldo.



Resultados expressivos



Os hotéis e parques do grupo têm registrado resultados positivos neste primeiro semestre de 2023. No segmento de hotelaria, por exemplo, houve um crescimento de 84% em relação ao mesmo período do ano passado — com destaque para o Buona Vitta Gramado, que teve avanço de 153%. O empreendimento está em operação total desde julho do ano passado, quando foi concluída a fase 2 do projeto.



Já no entretenimento, o incremento em 2023 foi de 41% em relação ao mesmo período de 2022. O Acquamotion, primeiro parque aquático indoor da América Latina, que está completando dois anos de atividades, teve crescimento de 67% em visitantes na comparação com o ano anterior.