Gramado Parks entra em processo de recuperação judicial

A Vara Regional Empresarial da Justiça de Caxias do Sul deferiu na segunda-feira (17) o pedido de recuperação judicial de três empresas do Grupo Gramado Parks — GPV, ARC Rio e BPQ. A companhia, fundada em Gramado, opera o Snowland, Aquamotion e hotéis, entre outros empreendimentos no Rio Grande do Sul e outros estados.

A medida visa reestruturar uma dívida relativa às três empresas de até R$ 452 milhões e vem após os acionistas fundadores retomarem o controle do grupo, graças a medidas cautelares obtidas na 1ª Vara Empresarial e Conflitos do Foro Central Cível de São Paulo. A empresa R Capital Asset Management foi afastada da gestão dos fundos que dirigem os negócios do grupo.



Para a função, foi nomeada a Catalunya Gestão de Recursos, de Porto Alegre e uma nova estrutura de gestão está sendo montada com assessoria da consultoria Tarvos Partners, especializada em reorganização empresarial.



A partir do início do processo de recuperação judicial, a Gramado Parks tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento das dívidas que deverá ser aprovado pelos credores em assembleia geral. Cumpridas essas etapas, o plano deve ser homologado pela Justiça.

O processo é conduzido pelos escritórios MSC Advogados, de Porto Alegre, e TWK Advogados, de São Paulo, especializados em reestruturação de negócios.



O Grupo Gramado Parks (GPK) é uma propriedade da família Caliari e surgiu em 1972, a partir da inauguração do Café Colonial Bela Vista em Gramado. Com forte presença na Serra, é fonte de renda para mais de duas mil pessoas na cidade. Compreende quatro empresas, cada uma responsável por um braço de atuação: GPV (venda de multipropriedades); ARC RIO (rodas-gigantes); BPQ (parques) e GPK (hotéis e incorporações).