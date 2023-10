Abre exposição Mundo Pixar no BarraShoppingSul de Porto Alegre

exposição Mundo Pixar contém 13 cenários de filmes da Disney. O público poderá acessar a atração a partir deste sábado (21). Chegou a Porto Alegre, com entrada para imprensa na manhã desta sexta-feira (20), a. A estrutura, montada ao lado do BarraCadabra, no estacionamento do BarraShoppingSul,. O público poderá acessar a atração a partir deste sábado (21).

Stela Parenza, superintendente do BarraShoppingSul, diz que o investimento do empreendimento faz parte do perfil família do local. “É muito lúdico, quem entra fica muito encantado com todos os cenários”, detalha ela, informando que a atração funciona até janeiro.

O passeio começa pelo cenário do filme Up. Para ir à próxima sala, é preciso passar por dentro da casa do famoso personagem Carl Fredricksen.

Depois é a vez do Monstros S.A. Portas andam em carrossel pelo teto.

Em seguida, surge o cenário do Toy Story (foto acima), onde o público se sente do tamanho dos brinquedos, já que os móveis são gigantes.

A próxima parada é a nave do filme Divertidamente.

Na sequência, o público entra na cozinha do Ratatouille.

E, então, as pessoas são encaminhadas ao cenário do Soul.

Logo, a imersão é na história de Luca.

Já se encaminhando ao fim da exposição, surge a temática dos Carros.

O encerramento tem cheiro e sensação de fundo do mar, com Procurando Nemo.

O Mundo Pixar já passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Ingressos são vendidos pelo site http://eventim.com.br/mundopixar.