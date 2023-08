Exposição da Pixar chegará a Porto Alegre com expectativa de atrair 300 mil pessoas

Com números expressivos, chegará, pela primeira vez a Porto Alegre, a exposição Mundo Pixar. A instalação da tenda de 14 metros de altura, ocupará 3,4 mil metros quadrados do estacionamento do BarraShoppingSul, próximo ao BarraCadabra, por 99 dias, de 21 de outubro a 28 de janeiro de 2024.

“Porto Alegre é onde teremos mais chances de vender ingressos, podendo chegar a 350 mil, pois é o lugar com mais dias”, afirma o sócio-diretor da SolutiOnOff, Wagner Zaratin, que já produziu o projeto em São Paulo e, atualmente, administra a operação no Rio de Janeiro, totalizando cerca de 700 mil visitantes nas duas cidades até então.

Em São Paulo, aliás, os ingressos esgotaram no primeiro mês. Por isso, a pré-venda para a capital gaúcha será aberta na segunda-feira que vem, 21 de agosto, e se estenderá até o dia 5 de setembro. Para os adiantados, os tickets custarão R$ 50,00 através do site http://eventim.com.br/mundopixar.

Zaratin revela que a estrutura leva 45 dias para ser montada, por isso as movimentações poderão ser vistas a partir do mês que vem no shopping. A iniciativa envolve 2,5 mil trabalhadores.

A ideia da exposição é 100% brasileira, com aprovação da Pixar. Chancelada no País, deve ser levada para o exterior, em locais como México e Espanha. O objetivo é criar uma experiência imersiva, onde o público se sentirá dentro das histórias de filmes como UP: Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertida Mente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo, Lightyear, Monstros S.A e Luca.

O percurso da exposição leva, aproximadamente, 1 hora e possui 13 salas, com telões, estátuas e impressões em gigantografias. A cada 10 minutos, 65 pessoas são liberadas para explorar o espaço.

Há opções de compras de ingressos por dia e hora pré-definidos ou a flex, que possibilita a entrada em qualquer horário. “É o maior evento em extensão da Pixar no mundo”, pontuou Zaratin, durante coletiva de imprensa no restaurante Bah. Ele trabalhou em Orlando por seis anos.

O executivo adianta que o projeto trabalha com os sentidos. Na sala do filme Carros, por exemplo, há cheiro de gasolina. Na do Ratatouille, de comida.

Haverá uma loja com 80% dos produtos exclusivos para a exposição e um hall onde qualquer pessoa poderá entrar, mesmo sem ter ingresso. Abrirá de terça-feira a domingo.