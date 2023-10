Controlada da Randoncorp fecha negócio de R$ 7 bilhões

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul



Por meio de fato relevante, a Randoncorp anunciou ao mercado e acionistas o encaminhamento de contrato pela Suspensys Mogi Guaçu, controlada indireta da companhia, com uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil. A operação, que tem sua conclusão sujeita a condições precedentes previstas em contrato, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, envolve valor na casa de até R$ 7 bilhões para um contrato de 10 anos.

No mesmo documento divulgado na Bolsa de Valores, a diretoria do conglomerado de Caxias informa que a controlada fornecerá eixos dianteiros para toda a linha de veículos comerciais da montadora, que teve seu nome preservado. Para atender ao contrato, será necessária a aquisição de ativos e construção de uma nova fábrica em Mogi Guaçu (SP), com projeção de início de operação no primeiro trimestre de 2025.



No documento está expresso que o movimento fortalece a estratégia de longo prazo da Suspensys, adicionando uma gama inédita de produtos ao portfólio e amplia a presença no mercado OEM, reforçando a parceria com uma grande montadora global com atuação no Brasil. A diretoria ressalta que manterá acionistas e o mercado informados sobre o andamento e a conclusão da operação.