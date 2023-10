Grupo chinês JNG apresenta no RS soluções para mitigar impacto do uso do carvão

Na próxima terça-feira (24), uma comitiva da empresa chinesa JNG terá uma reunião em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, para divulgar para o governo gaúcho e empreendedores do setor do carvão tecnologias que possam atenuar os reflexos ambientais do aproveitamento desse mineral. A companhia desenvolve processos de captura de CO2, gás emitido pelas usinas durante a geração de termeletricidade, e de obtenção de subprodutos como os fertilizantes sulfato de amônia e bicarbonato de amônia.

missão do segmento carbonífero brasileiro foi à China CEO da companhia, Jing Luo, visitará o complexo termelétrico Jorge Lacerda, que fica no município catarinense de Capivari de Baixo. O diretor-executivo da GCO Soluções Empresariais e representante da JNG no Brasil, Giuliano Capeletti, recorda que a empresa asiática possui um acordo com a Diamante Geração de Energia (que administra o parque térmico do estado vizinho) para realizar um estudo de viabilidade econômica para a utilização da tecnologia estrangeira. Será avaliada a possibilidade de fazer a dessulfurização da geração termelétrica e também a produção de sulfato de amônia. Em agosto, uma

No Rio Grande do Sul, detalha Capeletti, a ideia é mostrar a possibilidade de fomentar uma cadeia carboquímica no Estado. “Aproveitar o carvão para fazer fertilizante com o intuito de atender às plantações e transformar um problema ambiental em uma solução”, frisa o executivo. Além de projetos envolvendo o carvão, ele adianta que a JNG analisa oportunidades ligadas ao hidrogênio e à amônia verdes (obtidas de fontes de energias renováveis, como a solar e a eólica) no Brasil e o Rio Grande do Sul é uma das possibilidades para realizar essas iniciativas.