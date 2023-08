Transição energética faz empreendedores carboníferos buscarem novas soluções para o mineral

Em um momento que o mundo caminha para a descarbonização, o setor do carvão procura novas tecnologias para poder alongar a utilização do mineral, mas com menor impacto ambiental. Entre as ações analisadas estão a captura de CO2, para evitar que esse gás chegue à atmosfera após a queima do carvão, e a diversificação dos aproveitamentos do insumo como, por exemplo, na produção de fertilizantes.

Dentro dessa perspectiva, uma missão do segmento carbonífero brasileiro foi à China, no começo de agosto, para conhecer a tecnologia da empresa JNG quanto à dessulfurização do carvão com amônia. O diretor-executivo da GCO Soluções Empresariais e representante da chinesa JNG no Brasil, Giuliano Capeletti, detalha que para retirar o enxofre do mineral, durante a sua queima, se acrescenta amônia no processo, resultando do procedimento um subproduto, no caso o fertilizante sulfato de amônia, que é utilizado no setor agrícola. “E hoje nós (Brasil) importamos esse produto”, ressalta Capeletti.

A operação pode ser realizada paralelamente à geração de termeletricidade. Capeletti comenta que, além dessa tecnologia, a JNG possui um método de captura de carbono também por aplicação de amônia. Essa ação permite reduzir o impacto ambiental da geração termelétrica e gera como subproduto o bicarbonato de amônia, outro fertilizante. “Consegue-se capturar, de maneira economicamente viável, até 80% de CO2 de uma usina a carvão, ficando uma energia mais limpa que o gás (natural)”, enfatiza o diretor-executivo da GCO Soluções Empresariais.

Entre os integrantes da cadeia carbonífera que formaram a missão à Ásia estava uma representação da empresa Diamante Geração de Energia, que administra o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina. De acordo com Capeletti, a companhia contratou um estudo de viabilidade econômica para averiguar a possibilidade de empregar a tecnologia chinesa em seu empreendimento.

Futuramente, ele adianta que a ideia é dialogar com a Fiergs e tentar montar uma comitiva de empreendedores gaúchos e representantes do governo do Estado para conhecer essa tecnologia chinesa. Ele lembra que o Rio Grande do Sul tem especial interesse sobre o assunto, pois possui em torno de 90% das reservas nacionais de carvão.

O gerente de Sustentabilidade Corporativa na Copelmi Mineração, Cristiano Weber, reforça que o mineral tem espaço dentro da transição energética. Conforme ele, as fontes fósseis são necessárias ainda hoje por causa da segurança energética e do volume de geração que podem ofertar, sendo consideradas como “firmes” – com estoques previsíveis e que podem ser acessadas a qualquer momento. O integrante da Copelmi acrescenta que as fontes renováveis ainda enfrentam muita intermitência quanto ao fornecimento (ou seja, variam com as condições climáticas, se faz sol, venta ou chove). “É um processo de transição no qual a gente precisa ter um olhar de matriz (energética)”, defende.

Weber diz que o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC), um grupo de pesquisadores que estuda as mudanças climáticas globais, afirma que cerca de um terço do abatimento do CO2 que está sendo emitido na atmosfera vai ocorrer via tecnologias de captura, sequestro geológico ou uso do gás carbônico. “Ou seja, são tecnologias aplicadas nos combustíveis fósseis”, aponta.

Ele salienta que a própria Copelmi está avaliando o uso do carvão de formas menos impactantes.

A empresa gaúcha fechou a contratação de uma consultoria para elaborar um plano de transição energética e observar oportunidades para reduzir emissões. Os trabalhos nesse sentido devem começar em setembro. Outra estratégia da companhia é buscar mais linhas de negócios, na área de mineração, e uma dessas opções é no segmento de fertilizantes. “O setor do carvão não está desconsiderando a transição, fechando os olhos e dizendo que o que interessa é queimar o mineral indiscriminadamente. Nós estamos buscando meios de fazer a mitigação”, conclui Weber.