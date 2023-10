Tá na Mesa debate o desenvolvimento econômico do RS ao longo dos últimos 30 anos

No mês em que a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) comemora 30 anos do evento, as mesas-redondas do Tá Na Mesa abordam as transformações do Estado nas últimas três décadas sob a ótica do empreendedorismo. Nesta quarta-feira (18), os convidados foram o vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, César Saut; o vice-presidente e gerente geral da Dell para Consumidor Final, Varejo e Pequenas Empresas, Diego Puerta; o fundador da Getnet e CEO da 4all, José Renato Hopf; e o CEO da Vulcabrás, Pedro Bartelle.

Primeiro a subir no palco, Saut traçou um paralelo entre a sua vida pessoal e profissional ao longo deste período. Assim como passou do papel de filho a pai, a empresa chegou ao patamar da maior do ramo no sul do País. “Nosso movimento econômico, esse ano, é de R$ 5,5 bilhões. Hoje temos um volume de cerca de 4 milhões de pessoas que têm relações financeiras com a gente”, detalhou o dirigente.

Na sequência, Puerta refletiu sobre a escolha do RS como sede da Dell no Brasil, há 24 anos. “Fiz parte de um projeto privado iniciado em 1997 chamado de Agência de Desenvolvimento, com uma pauta focada em tecnologia. Listamos 150 empresas que poderiam ter interesse em investir no Brasil. A Dell já tinha planos para o País, e embora o Estado não fosse uma das indicações deles, acabaram nos escolhendo justamente por valorizarem a nossa iniciativa”, contou o VP.

O fundador da Getnet e da 4all,falou sobre os desafios de construir um dos primeiros unicórnios de tecnologia do Estado. Nesse sentido, Hopf salientou a importância de se trazer eventos de inovação como o South Summit para a capital gaúcha: “Mais do que um evento, esta agenda é um movimento construído em conjunto que gera impacto grande impacto para a região”.

LEIA MAIS: Mercantilização da medicina é criticada pelo cardiologista Fernando Lucchese

No decorrer dos tempos, a Vulcabrás viu o Brasil chegar à quinta posição mundial na produção de calçados. O CEO da companhia orgulha-se de ser, atualmente, a maior gestora de marcas esportivas do País. Entre suas vantagens competitivas, Bartelle listou o fato de a organização abastecer 19 mil pontos de vendas, entregando para o varejo multimarcas e por meio de canais próprios. “Temos, em Parobé, o maior centro de desenvolvimento de calçados da América Latina e duas plantas fabris que conseguem fazer qualquer modelo de calçados existentes no mundo hoje”, finalizou o gestor.