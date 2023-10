Mercopar abre as portas em Caxias nesta terça

Agências

A Mercopar realiza nesta terça-feira (17) a solenidade de abertura oficial de sua 32ª edição. O evento será realizado no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, que estará aberto ao público a partir das 13h. As informações são da assessoria de imprensa do Sebrae RS. Participam da cerimônia o vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza; prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico; presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima; presidente em exercício da Fiergs, Arildo Bennech de Oliveira; representante do Conselho Administrativo do Sebrae RS, Gilberto Ribeiro; entre outras autoridades e lideranças regionais. Ocupando mais de 38 mil metros quadrados – seis mil a mais que em 2022 –, o Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, abrigará um número recorde de expositores este ano: são 625 frente aos 512 do ano passado. O conteúdo técnico também atinge um novo patamar nesta edição, com 285 horas de programação diversificada ao longo dos quatro dias de evento – 85 horas a mais que em sua 31ª edição. De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy, o crescimento da Mercopar se deve, entre outras razões, à capacidade que o evento teve de se reinventar. Segundo ele, o movimento se deu, de forma especial, ao longo das últimas quatro edições, quando passou a incorporar o conceito de inovação ao centro de sua estratégia, sem deixar de lado a sua vocação principal: fomentar conexões, networking e negócios em setores tradicionais como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. "Ao longo de três décadas de atuação ininterrupta, aperfeiçoamos o modelo do evento, trouxemos novas formas de gerar valor para quem vem de fora e criamos novas ferramentas para geração de negócios. A realidade de 1992 não é mais a mesma, mas nossa vocação de impulsionar o empreendedorismo, sim", diz. De acordo com o executivo, a expectativa é que a Mercopar deste ano supere o último ano em faturamento e público. Em 2022 a Feira gerou um número recorde de R$ 430 milhões em negócios e recebeu mais de 35 mil visitantes.Uma das grandes novidades da Mercopar deste ano ficará por conta da gestão ambiental da feira que será feita pela startup AKVO ESG, de Erechim (RS). O trabalho se dará a partir de uma estratégia que inclui a elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e a compra de créditos de carbono certificados para sua compensação. Cada tonelada de CO2 emitida no evento equivale a um crédito de carbono que será adquirido a partir de projetos certificados nacional e internacionalmente. A estimativa é de que as emissões da feira necessitem de pelo menos 200 créditos de carbono para neutralização. O valor de sua aquisição será utilizado como incentivo financeiro para projetos voltados para a conservação do meio ambiente, o combate ao aquecimento global, o desenvolvimento sustentável das comunidades e o estabelecimento de práticas de agricultura regenerativa.