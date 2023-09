Mercopar amplia oportunidades para MPEs gaúchas fornecerem para o mercado estrangeiro

Voltada para quem já exporta ou está pronto para dar os primeiros passos rumo à exportação, uma das principais ferramentas de geração de negócios da Mercopar está ampliando as oportunidades para Micro e Pequenas Empresas (MPEs) gaúchas atuarem no mercado internacional. Marcado para os dois primeiros dias da feira (17/10 e 18/10), o Projeto Comprador Internacional irá reunir este ano 30 companhias da América Latina, EUA e Europa em rodadas de negócios junto a um universo de até 100 MPEs do RS. Podem participar das rodadas internacionais MPEs dos setores: Metalmecânico, Automação Industrial, Borracha, Plástico, Eletroeletrônica, Energia, Tecnologia da Informação, Movimentação e armazenagem e Serviços industriais.Em 2022, a iniciativa contou com 13 empresas compradoras internacionais que produziram 153 reuniões com 73 MPEs do Estado. O projeto é realizado por meio do Portal de Negócios do Sebrae RS em parceria com a Fiergs. Com vagas limitadas, as inscrições gratuitas podem ser feitas até o próximo dia 24 de setembro pelo https://portaldenegociosebrae.com.br/#/home.