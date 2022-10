Mercopar inicia com projeção de R$ 300 milhões em negócios

Com um dia a mais de feira e 512 expositores participantes, a 31ª edição da Mercopar iniciou nesta terça-feira (18), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A estimativa é de que 25 mil pessoas visitem a feira, apresentada como o maior evento de indústria e inovação da América Latina, até esta sexta-feira. A organização projeta negócios na ordem de R$ 300 milhões, incremento de quase 20% sobre a edição de 2021, quando a movimentação chegou a R$ 242 milhões.

Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e pela Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), o evento ocupará área total de 32 mil m², alta de 60% sobre a edição de 2021. A iniciativa é voltada aos setores metalmecânico, plástico, borracha, eletroeletrônico, energia e meio ambiente, automação industrial, tecnologia da informação e movimentação e armazenagem de mercadorias.

Segundo a analista de competitividade setorial do Sebrae-RS, Beatriz Lehmen, depois de sete anos a feira volta a ocupar todo o complexo dos pavilhões. Em paralelo será realizada a programação de conteúdos e de negócios. Só o Salão de Negócios tem mais 4 mil agendas confirmadas, além de programação paralela com mais de 200 horas de palestras.

De acordo com o presidente do Sistema Fiergs e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Petry, a expansão da Mercopar é reflexo dos resultados obtidos pela feira, em especial na histórica edição de 2021. "Foi a própria demanda dos principais setores da indústria que levaram à decisão. Em um cenário de grandes desafios postos no último ano, a economia gaúcha demonstrou força. Tivemos uma feira histórica, em que os expositores obtiveram grande êxito nas negociações. Um dia a mais de programação e um ambiente ainda maior oportunizam uma maior geração de negócios durante o evento", destacou.

A cerimônia de abertura, realizada à tarde, contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo César Alvim; do governador Ranolfo Vieira Júnior; do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico; do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles; e do diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. O presidente da Fiergs, que participa da Sial 2022, em Paris, se manifestou durante a abertura por meio de mensagem de vídeo. "Sabemos que, por meio do evento, proporcionamos o conhecimento sobre tendências, apresentamos inovações que geram mais competitividade e resultados. Tudo isso calcado num crescimento que seja sustentável em todos os sentidos", disse.

Já o diretor-superintendente do Sebrae-RS enfatizou a mudança de conceito na realização da feira nos últimos quatro anos, com foco na inovação e nas tecnologias conectadas e visando abrir oportunidades aos micro e pequenos empresários. O gestor relembrou a feira de 2019, com 315 expositores, e a edição de 2020, realizada em plena crise da Covid-19. "Fizemos o evento com o apoio de expositores e patrocinadores, seguindo regras rígidas de controle sanitário. Foi a única feira industrial realizada no Brasil, naquele ano, e uma das poucas no mundo. Os negócios, na comparação com a anterior, avançou 19%", resgata Godoy.

Além dos 512 expositores, o evento abriga quatro grandes espaços temáticos que são responsáveis pela geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metal mecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem: são eles o Salão de Negócios, Salão de Inovação, Espaço Futuro e Espaço Inspiração.

Neste ano, o evento agregou um dia a mais de programação, totalizando quatro, e prossegue até sexta-feira. O horário de funcionamento dos pavilhões do Parque de Eventos da Festa da Uva é das 13h às 21h.