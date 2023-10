Melnick inaugura bar nas alturas no lançamento de novo empreendimento no bairro Rio Branco

Com a proposta de trazer novas experiências de lazer, cultura e entretenimento aos gaúchos, a Melnick inaugurou no sábado (14) o Drink in the Sky. O bar suspenso foi instalado no Villa Beach Rio Branco, na rua professor Álvaro Alvim, 400, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Sustentado por um guindaste a 50 metros do chão, o espaço de drinks comporta até 14 pessoas e cada subida tem a duração de 30 minutos. O espaço estará aberto de terça-feira à domingo, das 13h30min às 18h. Quem for visitar o stand de vendas e conhecer o apartamento decorado do High Garden Rio Branco, futuro empreendimento que será construído no local, será convidado para participar da atração.

O vice-presidente de Operações da Melnick, Marcelo Guedes, disse que a experiência foi pensada como uma forma inovadora de demonstrar uma vista dos andares similar à que os futuros proprietários do empreendimento terão do seu imóvel no High Garden Rio Branco. Em uma área de quase 10 mil metros quadrados, sendo quatro mil de bosque, o High Garden Rio Branco é um verdadeiro mirante com vista panorâmica de Porto Alegre. O futuro empreendimento oferece uma vista privilegiada de Porto Alegre e o refúgio de uma mata nativa.

Com plantas de 123 metros quadrados e de 143 metros quadrados, o empreendimento será composto por duas torres de 21 pavimentos cada e 130 unidades residenciais, todas com três suítes e duas ou três vagas de garagem. A área de lazer interna reúne salão de festas, brinquedoteca, mini market, wellness center, espaço para massagem, piscina coberta com raia de 23 metros e storage room. Já a área de lazer externo terá playground, piscina com raia de 25 metros, quadra de beach tennis, churrasqueiras, quadra esportiva e espaço pet.

O Drink in the Sky está localizado no Villa Beach Rio Branco, complexo esportivo e de lazer que fica localizado próximo ao stand de vendas da incorporadora. O espaço conta ainda com três quadras de beach tennis, uma quadra de pickleball, ambiente de convívio e lazer com área kids e espaço pet. E também oferece estacionamento próprio ao público visitante. A operação provisória segue o modelo já adotado pela Melnick em outros espaços onde serão erguidos empreendimentos da companhia.

Referência no segmento imobiliário, a Melnick é uma das maiores construtoras e incorporadoras da região Sul. Com origem na Melco, fundada por Milton Melnick em 1970, há mais de 50 anos vem promovendo projetos arrojados e empreendimentos de alto padrão. A empresa é responsável pela construção de mais de 1 milhão de metros quadrados e lidera os lançamentos imobiliários de Porto Alegre nos últimos anos.