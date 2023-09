Melnick se torna a única incorporadora gaúcha a vencer em duas categorias no maior prêmio do mercado imobiliário no Brasil

A incorporadora gaúcha Melnick foi premiada em duas categorias do 29º Prêmio Master Imobiliário. O Nilo Square e o Melnick Day foram os cases contemplados nesta edição do evento.

A cerimônia aconteceu na quarta-feira (27), no Clube Atlético Monte Líbano em São Paulo, e reuniu mais de 600 pessoas entre premiados, patrocinadores, empresários e líderes do setor imobiliário no Brasil.



Conhecido como Oscar do mercado imobiliário, o prêmio destaca o talento de empresas e profissionais do setor de todo o País. O Nilo Square, projeto em parceria com a Dallasanta, foi reconhecido nacionalmente como Produto do Ano. “Com uma arquitetura diferenciada e estratégia de produto inédita, o empreendimento enaltece o eixo Nilo Peçanha e a cidade de Porto Alegre. O povo gaúcho deve sentir orgulho de ver sua expertise imobiliária reconhecida em âmbito nacional diante de tantos projetos inovadores e incorporadoras renomadas” cita Leandro Melnick, CEO da Incorporadora.



O Nilo Square conta com o Residence Resort em sua estrutura, um conceito sofisticado e cosmopolita com duas torres residenciais e uma infraestrutura de resort urbano inédita. Já a torre icônica do Nilo Square Multistay reúne um complexo multiuso de hospedagem, moradia e workplace com operação customizada um hotel butique tecnológico assinado pela marca V3rso do Grupo Emiliano, conferindo requinte, elegância e inovação ao empreendimento.

• LEIA MAIS: Melnick inaugura novo Villa Beach com quadras de beach tennis e áreas de lazer em Porto Alegre

Já o Melnick Day foi contemplado na categoria “Profissional – Comercialização”, que examina trabalhos ou projetos específicos ligados à área imobiliária. “O Melnick Day consolidou a nossa história e se tornou um dos maiores eventos do mercado imobiliário brasileiro. Realizamos o Melnick Day em um dia, com o envolvimento de mais de 300 colaboradores e a participação de todo o mercado imobiliário, onde conseguimos transformar a vida de centenas de famílias, fazendo com que alcancem o sonho de adquirir imóveis com padrões diferenciados”, pontua o gestor da Melnick.



O Melnick Day acontece há 12 anos em Porto Alegre e reúne uma coleção de empreendimentos com valores e condições diferenciadas de aquisição - entre apartamentos, estúdios, casas, salas, lojas e hotel em diversos bairros da Capital e Canoas. Em 2023, o evento superou o valor de R$ 320 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV, o cálculo do valor potencial das unidades de um empreendimento), com mais de 400 unidades comercializadas.



O Prêmio Master Imobiliário se espelha no Prix d'Excellence, concedido anualmente pela FIABCI Mundial. Criado em 1994 pelas parceiras FIABCI-BRASIL e Secovi-SP, o prêmio foi criado para distinguir, anualmente, o grau máximo dos empreendimentos e das iniciativas profissionais do segmento. A Melnick foi a única incorporadora da região sul a ser premiada em duas das mais importantes categorias.