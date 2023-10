Produtos práticos e saudáveis são tendência mundial, observa importadora gaúcha

Guilherme Kolling, de Colônia



Embora jovem, o empresário Pedro Calazans é um veterano na Feira Anuga. Aos 39 anos, ele participou pela primeira vez do maior evento mundial do setor de alimentação e bebidas quando tinha 21 anos, em 2005. De lá para cá, foram mais de 10 incursões somando as edições de Anuga e da Feira Sial, em Paris (França), que ocorre em anos pares, ao passo que o encontro em Colônia (Alemanha), também bienal, se dá nos anos ímpares.



Sócio-diretor da Selecionados Uniagro de Porto Alegre – que trabalha há mais de três décadas com importação e distribuição de alimentos, no segmento de frutas secas, conservas, temperos, azeites e vinagres –, Calazans vai à feira para fazer negócios, ter contato com fornecedores e buscar tendências.



Neste aspecto, ele observa que, na feira mundial na Alemanha, se sobressaiu, mais uma vez, a força de alimentos saudáveis e praticidade dos produtos. “São as duas principais tendências: alimentos saudáveis, orgânicos, funcionais. E também a praticidade, com embalagens menores, para levar a qualquer momento, fáceis de consumir”, aponta o empresário gaúcho, que planeja aplicar o que viu na linha de produtos da Uniagro.



Além de ver as novidades mundiais, a Feira Anuga é importante para encontrar fornecedores de diversos países em um só lugar. “Podemos ver lançamentos, safras, tudo isso para poder negociar e buscar melhor qualidade de produto e preços mais competitivos para trazer ao Brasil. A Feira Anuga é muito importante para a Uniagro, temos que vir”, explica Calazans, que viajou acompanhado do coordenador de importação da empresa, Matheus Fredrich.

• LEIA MAIS: Feira Anuga reforça posição de maior evento mundial de alimentos e bebidas





A Uniagro importa produtos em cerca de 20 países de diversas partes do mundo: Europa – Portugal, Espanha, Itália, Turquia –, América do Sul (Argentina, Chile), Estados Unidos e África (Egito, Tunísia). “Buscamos selecionar na origem o que tem de melhor”, resume Calazans.



Na Feira Anuga, os negócios são encaminhados durante o contato olho no olho, e depois do evento, são fechados. “A gente conversa bastante na feira e depois fica de dar o retorno pós-feira. Isso é muito importante para consolidar os negócios.”



Neste ano, a Uniagro encaminhou a comercialização de azeite produzido na Tunísia e na Espanha, ambas na região do Mediterrâneo e dois dos principais produtores mundiais. “Tivemos contato na feira, vamos fechar negócio na próxima semana”, relatou o empresário, que atendeu a reportagem no último dia do evento, na quarta-feira, depois de ter visitado um fornecedor do Egito. “Importamos azeitonas do Egito, porque tem ótima qualidade, e a safra que está saindo agora está muito boa.”