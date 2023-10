Feira Anuga reforça posição de maior evento mundial de alimentos e bebidas

Guilherme Kolling

Uma movimentação atípica marcou o quinto e último dia da Feira Anuga, em Colônia, nesta quarta-feira (11). Os corredores estavam menos cheios e muitos participantes carregavam cargas e materiais durante o evento. Quem é veterano em Anuga diz que isso é comum: utilizar o fim da feira para desmobilizar o estande e até, se possível, reduzir ao máximo os itens que serão levados de volta, especialmente quando se trata de perecíveis. Também a ida direto da feira ao aeroporto é recorrente.No início da tarde, era grande o fluxo de pessoas deixando os pavilhões da feira em direção à estação de trem, muitas delas com suas malas de viagem; possivelmente iriam dali para o seu destino – viajar de trem ou ir até o aeroporto para o retorno. A grande maioria era de estrangeiros, o que era possível identificar pelos idiomas falados: francês, italiano, espanhol, japonês e inglês, por exemplo.Essa diversidade e presença maciça de estrangeiros foi saudada pela organização da feira como um trunfo de Anuga: foram mais de 140 mil participantes de 200 países, sendo 80% de estrangeiros e 20% de público alemão.Os números da presença mundial são ainda mais superlativos quando se trata de expositores: dos 7.900 estandes distribuídos em dez pavilhões, 94% eram de estrangeiros e apenas 6% de alemães. É verdade que mais da metade das empresas (4.366) são da Europa, mas Ásia e Américas do Sul e do Norte também marcaram participação expressiva no evento. África e Oceania foram mais discretas (ver quadro de participação), embora também estivessem presentes.“A Feira Anuga 2023 superou todas as expectativas e reforçou sua posição de número 1 do mundo em feiras globais de alimentação e bebidas”, diz o texto do relatório final divulgado nesta quarta-feira pela organização do evento.Na edição anterior (em 2021), em meio à pandemia de Covid-19, a feira ocorreu de uma forma reduzida e atípica: por se tratar de um acontecimento onde a grande atração são comidas e bebidas, foi necessário ter um protocolo especial para evitar a disseminação do coronavírus. Desta forma, foi uma feira bem menor.Por isso, a organização de Anuga celebrou a volta do evento à normalidade e com números superlativos. Além disso, apontou algumas tendências e reforçou outras para o setor de alimentação e bebidas: sustentabilidade, avanço de alimentos orgânicos e/ou mais saudáveis, alternativas vegetais para substituição de proteína animal, praticidade para o consumidor e inovação.Em termos de negócios, dezenas de expositores de diferentes países ouvidos pela reportagem manifestaram que a feira foi boa, tanto sob o ponto de vista de prospecção de novos clientes, quanto em fechamento de negócios. Houve algumas ressalvas, como a de que poderia ter sido melhor, com mais movimento e vendas.De outra parte, também há a percepção de uma mudança na Feira Anuga, com menos participação de público africano, em virtude da concorrência com a feira anual Gulfood, que acontece em Dubai, em fevereiro. Ainda assim, 316 expositores da África participaram de Anuga, cuja organização ressalta o fato de sediar a apresentação de inovações e tendências.“Esta edição é uma prova da nossa qualidade e relevância de desenvolver o setor rapidamente. Estamos orgulhosos de unir e fortalecer a comunidade da área de alimentação e bebidas no mundo”, afirmou o CEO da Koelnmesse, que organiza a feira, Gerald Böse.“Anuga 2023 apontou um importante caminho: a sustentabilidade, promovendo o diálogo e a colaboração entre empresas, organizações, indústria, ciência e política nesse sentido”, completou Böse, segundo nota divulgada no site do evento.Realizada a cada dois anos, a próxima edição da Feira Anuga já tem data marcada: acontecerá entre os dias 4 e 8 de outubro de 2025.