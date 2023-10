Comitiva de empresários gaúchos chega à Alemanha para a Feira de Anuga

Guilherme Kolling, de Düsseldorf



A delegação de empresários gaúchos que irá participar da Feira de Anuga chegou à Alemanha no fim da tarde desta sexta-feira, 26 horas depois de ter se reunido no aeroporto de Porto Alegre para a viagem. Houve algumas dificuldades logísticas no percurso, com voos e conexões atrasadas, problema que tem sido recorrente na malha aérea internacional nos últimos anos.



De imediato, o grupo se uniu à delegação brasileira e foi participar de um seminário preparatório sobre a feira, tendências e inovações do setor, bem como o cenário na Alemanha e na União Europeia. A comitiva do Brasil é organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) – são 80 representantes de empresas do País que estarão em um dos principais eventos mundiais do setor de alimentos. O grupo está hospedado em Düsseldorf, cidade vizinha a Colônia, onde acontece a feira.

Presidente da Fiergs e vice-presidente da CNI, Gilberto Petry lidera missão. Daniela Luquini/Diuvlgação/JC

Quem lidera a delegação é o gaúcho Gilberto Petry, vice-presidente da CNI e presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). “A Feira de Anuga é a maior feira de alimentação do mundo. Estamos com uma boa expectativa de que possa gerar bons negócios a empresas brasileiras", afirmou Petry.

Embora o foco de todos seja o mercado de alimentos, há diversidade entre os cerca de 30 integrantes do grupo do Rio Grande do Sul. Entre eles, estão executivos de grandes empresas, como Marcos Oderich, diretor da Conservas Oderich, e pequenos e médios empresários, parte deles selecionados pelo Sebrae-RS.

Os principais objetivos nos cinco dias do evento – começa neste sábado e vai até quarta-feira, 11 de outubro – são fechar negócios, abrir mercados e buscar inspirações para depois aplicar nos empreendimentos no Rio Grande do Sul. Além da participação na feira, estão previstas visitas guiadas focadas em setores específicos do mercado de alimentação, além de visitas técnicas em empresas alemãs que são referência.