Proposta de incluir nova taxa em parques de Gramado gera polêmica

Turistas que visitam Gramado correm o risco de ter que desembolsar mais dinheiro caso um projeto sugerido pela prefeitura seja aprovado. A ideia é que, além de hotéis e locais de aluguéis por temporada, agora parques e museus passem a cobrar uma taxa dos visitantes.

Segundo Manoela, “por baixo, a arrecadação da prefeitura com essa taxa passará de R$ 4 milhões para R$ 10 milhões por ano”. A empresária alerta, inclusive, que os turistas poderão ser tributados duplamente ou triplamente com essa alteração.

“Eles pagarão R$ 2,99 no hotel, por pessoa, por dia. Depois, no parque. Se forem a outro parque no mesmo dia, tudo de novo. Poderão pagar até três vezes a mesma taxa”, exemplifica.

Nesta terça-feira (10), ocorre a terceira reunião da prefeitura com o setor. Manoela conta que, entre as entidades contrárias à cobrança em Gramado, estão a Apasg, Abrasel, Sindilojas, Sinditur, CDL e Achoco.

Um dos argumentos do grupo é que se trata de uma taxa inconstitucional. “O destino do valor não é adequado. Teria que ser para o meio ambiente. Hoje é destinada para a Gramadotur, Convention Bureau e para a Força de Segurança”, detalha Manoela.

Conforme a prefeitura, o objetivo dos encontros com o mercado é explicar as mudanças que haverão entre a atual Taxa de Turismo Sustentável (TTS), que deve ser revogada, e a Taxa de Conservação Ambiental (TCA), que o município está propondo implantar.

“O recurso será destinado para as áreas ambiental, sendo compromisso da administração municipal buscar alternativas legais para atender também áreas muito importantes, como o turismo, segurança pública e saúde”, afirma nota do gabinete do prefeito Nestor Tissot. O projeto da Taxa de Conservação Ambiental pode ser enviado ao Legislativo ainda neste ano.