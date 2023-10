Selo + Energia Sustentável é entregue a 23 empresas gaúchas

Foram certificadas 23 empresas gaúchas com o Selo + Energia Sustentável, ação voltada à capacitação e ao reconhecimento de negócios pertencentes ao setor fotovoltaico. A solenidade de certificação ocorreu na noite dessa quinta-feira (5), no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre. O selo é resultado da parceria entre o Banrisul, a Ufrgs, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS).

LEIA MAIS: Selo Energia Sustentável busca qualificar empresas

O programa, iniciado em setembro de 2022, seguiu uma metodologia que contempla cinco dimensões: inovação, gestão de energia, desenvolvimento sustentável, promoção da cadeia produtiva e qualificação. As empresas foram avaliadas dentro de critérios específicos, com respaldo acadêmico e científico da Ufrgs. Neste ano, o Banrisul subsidiou workshops e consultorias em gestão, lideradas pelo Sebrae-RS; sendo que ainda estão sendo ministradas as capacitações para instaladores e projetistas, oferecidas pelo Senai-RS.

Para o vice-presidente do Banrisul, Irany Sant’Anna Junior, a certificação incentiva a adoção e o compartilhamento de boas práticas entre empreendedores do Rio Grande do Sul. “O selo permite que as empresas qualifiquem sua performance e contribua no reconhecimento do esforço dos gestores que estão comprometidos com essa temática. É uma iniciativa que beneficia desde clientes, até concessionárias, agentes financeiros e outras empresas da cadeia de energia”, salienta.

Participaram do evento o diretor-geral do Campus Litoral Norte da Ufrgs, Felipe Comunello; o analista de Projetos do Sebrae-RS, Cleverton Rocha; e o diretor regional do Senai-RS, Carlos Artur Trein; além de representantes das 23 empresas que receberam o selo.



Alcance entre micro e pequenos negócios



O gerente da Unidade de Produtos de Desenvolvimento e Microcrédito do Banrisul, Tiago Fernandes, explica que, além dos impactos positivos no campo ESG, o selo também contribui para o desenvolvimento econômico. “Chama a atenção o fato de que há empresas certificadas de todas as regiões do Rio Grande do Sul, o que demonstra a nossa capilaridade. E boa parte desses negócios são de micro e pequeno porte, reforçando o nosso apoio a quem empreende e gera renda”, pontua.

Para o Sebrae-RS, negócios de pequeno e médio porte precisam ser cada vez mais estimulados no dia a dia, com reflexos diretos na sociedade. “A gente ensina, qualifica e capacita as empresas para que elas tenham todo o conhecimento técnico necessário para atender melhor o consumidor, o público final”, afirmou o analista Cleverton Rocha.



Academia e qualificação técnica como aliadas da sustentabilidade



Representante da Ufrgs, Felipe Comunello acredita que a parceria já está trazendo resultados positivos. “Destaco o incansável papel dos nossos colegas, professores, pesquisadores, estudantes e servidores que participaram do projeto. É uma longa caminhada e o sucesso está na participação dessas empresas, dos empresários, comprometidos com o fortalecimento do mercado de energia, que tem tudo para se desenvolver muito mais e trazer benefícios econômicos e sustentabilidade para o Rio Grande do Sul”, salienta o diretor-geral do Campus Litoral Norte.

Uma das missões do Senai-RS como parceiro nessa iniciativa é a transformação energética, a partir das fontes renováveis, com ênfase na economia circular e na descarbonização. “O Brasil talvez seja o país mais bem colocado quando olhamos o potencial da matriz energética de fonte renovável. Temos um potencial fantástico. Um projeto dessa natureza é estratégico para nosso país. Parabéns a todos por essa compreensão”, concluiu o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein.



Confira a lista de empresas certificadas e o respectivo selo concedido:



Selo Ouro



SolarCell (Cruz Alta)



YES Energia Solar (Porto Alegre)



Selo Prata



A3E (Passo Fundo)



Blaskowatt (Uruguaiana)



Geração Própria (Estrela)



Rede Brasil Solar (Rio Grande)



Solar SM (Santa Maria)



TS Energy (Sapiranga)



Selo Bronze



6k Energias Renováveis (Porto Alegre)



Energias da Natureza (Ivoti)



Getec (Garibaldi)



Ômega Projetos (São Leopoldo)



Sustentável & CIA (Arroio dos Ratos)



Vanelli (Flores da Cunha)



Em Desenvolvimento



AJR (Júlio de Castilhos)



América do Sul (São Leopoldo)



C3 (Gravataí)



Eco System (Rosário do Sul)



Elecsul (São Lourenço do Sul)



Sohlen (Portão)



SolarBios (Passo Fundo)



Yang (Marau)



Zappas (Progresso)