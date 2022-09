Selo Energia Sustentável busca qualificar empresas

Com o objetivo de apoiar o crescimento do setor solar fotovoltaico e ampliar as práticas sustentáveis no Rio Grande do Sul, foi lançado nesta quinta-feira o Selo Energia Sustentável, que irá capacitar e destacar as empresas que atuam nessa área com qualidade. A ação é oriunda de uma parceria formada entre Ufrgs, Sebrae RS, Senai-RS e Banrisul.

Nesta etapa do programa, foram selecionadas 30 empresas de pequeno, médio e grande porte do Rio Grande do Sul, integradoras de sistemas fotovoltaicos (os populares painéis solares), para participar dessa edição do projeto. A professora e pesquisadora do curso de Engenheira de Gestão de Energia da Ufrgs, Aline Pan, detalha que a universidade fará o diagnóstico dessas companhias, desenvolvendo metodologia e indicadores de desempenho para avaliar essas empresas.

Feita a análise inicial e após as companhias passarem por cursos de capacitação do Sebrae RS e do Senai-RS, essas empresas serão novamente abordadas para mensurar a evolução das suas práticas e serão indicadas medidas para alcançar uma qualificação ainda maior. De acordo com o êxito desses empreendedores, eles receberão o Selo Energia Sustentável no nível ouro, prata ou bronze.

A previsão é de as companhias concluírem o programa por volta de setembro do próximo ano, quando há a expectativa da abertura de uma nova turma de empresas. Aline frisa que se trata de uma integração entre academia e setor produtivo. "A universidade atuando com toda a sua expertise técnica, o Banrisul com a questão do financiamento e a discussão de sustentabilidade, e o Sebrae RS e o Senai-RS capacitando as companhias, tanto na forma de gestão como na parte técnica", comenta a professora.

Dentro desse cenário, a Ufrgs será a responsável pela criação do selo e pela metodologia de avaliação das empresas. Já o Sebrae RS, além de ofertar workshops e consultorias em gestão, será um dos financiadores do programa. O Senai-RS oferecerá cursos para instaladores e projetistas e o Banrisul vai subsidiar juntamente com o Sebrae RS os treinamentos, além de financiar projetos sustentáveis. Para participar, as empresas precisam estar adimplentes com o Banrisul e o Sebrae RS.

Aline ressalta que a intenção é que o setor da energia fotovoltaica faça uma concorrência de qualidade. "A maioria das empresas integradoras tem dois anos de mercado, essas companhias conhecem um mercado vendendo muito, daqui a pouco vai dar uma estacionada e daí como elas vão estar preparadas?", alerta a professora. Futuramente, a ideia é que o selo englobe também outras ações na área de energia renovável e a eficiência energética.

O diretor de crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, acrescenta que o objetivo também consiste em trabalhar em parceria e promover a pauta ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) que, segundo ele, é algo estratégico para o banco e para o desenvolvimento do Estado. Pires salienta que há um enorme e rentável potencial quanto às atividades ligadas ao campo da energia renovável. "Mas, exige capacitação e investimento em tecnologia", reforça. O secretário-adjunto da Secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Guilherme de Souza, complementa que a iniciativa é relacionada a um dos importantes temas globais do momento, que é a questão climática.