Primeira árvore de semente que foi para a lua é plantada em Porto Alegre

Foi plantada, nesta quinta-feira, a primeira muda da “Árvore da Lua” em Porto Alegre, na sede da Fecomércio-RS. A espécie denominada Sequoia Lunar teve 500 sementes levadas para a missão à lua Apollo 14, em 1971, nos pertences pessoais do astronauta Stuart Roosa. As amostras foram distribuídas para diversos países do globo e uma delas chegou ao Rio Grande do Sul, em 1981, no Parque de Exposições de Santa Rosa, onde permanece até hoje.

Com o desejo de contribuir para a expansão dessa espécie, o presidente da V Fenasoja, Nilso Fortunato Guidolin, realizou a doação de uma muda da árvore para a sede da federação.

O plantio simbólico foi realizado pelo presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, que explicou a importância de ter uma espécie tão especial sendo plantada no solo da sede sustentável da Casa do Comércio Gaúcho.

“É muito emocionante. Eu lembro que, quando a missão aconteceu, eu passei acompanhando a semana toda, como um calendário diário. Quando soube que tinha uma árvore dessas plantadas lá em Santa Rosa, fiz de tudo para que uma muda também fosse trazida para cá, porque tem tudo a ver com a nossa sede. Tem muita relação com o enraizamento das nossas entidades aqui no Estado”, relata.

A bióloga Cássia Beppler, que fez parte da organização do plantio da Sequoia, explica as características da espécie e que o local escolhido para o cultivo da árvore foi estrategicamente pensado para seu melhor desenvolvimento. “Essa árvore pode chegar até 100 metros de altura e pode viver mais de mil anos. É uma espécie que gosta de espaço aberto, com bastante sol e água, então aqui, na sede sustentável da Fecomércio-RS, é o local ideal para ela se desenvolver”, aponta.

A cerimônia também contou com a presença da secretária adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Cíntia Rockenbach, e de outras autoridades da federação.