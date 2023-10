Calçados Beira Rio vai reinaugurar fábrica em Roca Sales

A fábrica da Calçados Beira Rio, em Roca Sales, atingida pelas enchentes que causaram destruição e mortes no Vale do Taquari no início do mês de setembro, será reinaugurada no dia 13 de outubro, às 10h. A unidade emprega 790 funcionários e mais 1,5 mil trabalhadores indiretos. O anúncio foi feito pelo presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, que nesta quarta-feira (4) participou do Tá na Mesa da Federasul que abordou o tema "Líderes e Empresas que transformam o Rio Grande do Sul". A palestra marcou o início das comemorações dos 30 anos do Tá na Mesa que recebeu também os empresários José Galló, presidente do Conselho de Administração da Renner, e Clovis Tramontina, diretor do Conselho de Administração da Tramontina.

• LEIA MAIS: Número de mortos nas enchentes do Vale do Taquari chega a 50 após identificação de vítima

Segundo Argenta, a empresa representa 60% do retorno de ICMS para a cidade de Roca Sales. "A retomada das atividades é muito importante para o município", destacou. Argenta defendeu a drenagem do Rio Taquari para evitar que tragédias como a que aconteceu em setembro volte a se repetir. "São Paulo faz a drenagem constante dos rios Tietê e Pinheiros e nunca mais ouvimos falar em enchentes nestes dois rios", ressaltou. Conforme o presidente da Calçados Beira Rio, a empresa recuperou parte do prédio que foi danificado pelas águas. "Fornecedores ajudaram na recuperação e foram compradas máquinas novas. O faturamento da empresa localizada em Roca Sales é de R$ 50 milhões. O prejuízo com máquinas é avaliado em R$ 30 milhões.

Com relação a isenção tributária do e-commerce internacional até US$ 50, o presidente da Calçados Beira Rio afirmou ser um problema muito sério para os empresários brasileiros. "Tenho visitado o País e visto cada vez mais lojas para alugar ou fechadas. Enquanto isso, o governo federal segue apavorado atrás de impostos. Porém, está dando isenção para o que vem de fora. São empresas que não pagam encargos", lamentou. Argenta disse que o efeito dessa política será perversa para a economia brasileira. "É um absurdo não se aplicar o Código Tributário nacional para essas empresas que vem do exterior", destacou. O empresário explicou que a Calçados Beira Rio investe constantemente em inovação, em novos equipamentos e máquinas para competir no mercado internacional. A empresa possui 10 mil trabalhadores e 15 mil indiretos nas fábricas do Rio Grande do Sul.

De acordo com Tramontina, a empresa de Carlos Barbosa sempre acreditou nos valores das pessoas e investe muito na capacitação dos seus 11 mil funcionários. "Lamento que as empresas brasileiras não consigam competir com os importados isentos. Essa isenção da taxa US$ 50,00 é nada mais do que uma autorização oficial de sonegação", explicou Para Tramontina, infelizmente, não é dada a mesma oportunidade aos empresários brasileiros o que acaba por prejudicar o comércio e a indústria do País. Já Galló afirmou que a Renner possui 22 mil funcionários e está presente em todos os estados brasileiros, além do Uruguai e da Argentina. "O grande desafio é a competitividade. Hoje, temos as ferramentas digitais, o uso de ados e a inteligência artificial que passaram a ser indispensáveis para a Renner", comentou.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse que a entidade apresentou o manifesto do Empreendedor Gaúcho onde é pedida entre outras questões a revisão por parte do governo federal da isenção tributária do e-commerce internacional até US$ 50. "A concorrência é desleal com empreendedores brasileiros que geram empregos e tributos no Brasil", acrescentou. Para Costa, embora a isenção atue quase como um entorpecente na opinião pública, proporcionando momentânea sensação de bem-estar, ela terminará deixando sequelas graves na extinção de milhões de empregos na indústria e no varejo brasileiro ao retirar a renda de quem julgava se beneficiar do e-commerce.

Durante todo o mês de outubro, as comemorações dos 30 anos do Tá na Mesa da Federasul terá debates com empresários e especialistas da área da saúde. No dia 11, o evento terá como debatedores os médicos Fernando Lucchese, Gilberto Schwartsmann e Maira Caleffi. No dia 18, é a vez de Cesar Saut, Diego Porta, José Renato Hopf e Pedro Bartelle estarem o no palco da Federasul. O encerramento das comemorações de três décadas do Tá na Mesa terá a presença dos empresários Jorge Gerdau Johannpeter e Daniel Randon.