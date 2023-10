Relação comercial entre Rio Grande do Sul e Uruguai deve movimentar mais de US$ 1 bilhão em 2023

O comércio entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deve crescer em 2023, em relação ao ano passado. Enquanto em 2022 a soma de importações e exportações entre as duas regiões ficou na ordem de US$ 969 milhões (o melhor resultado desde 1997), para este ano é esperado superar o patamar de US$ 1 bilhão. Até agosto, as transações já tinham atingido em torno de US$ 624 milhões.

Entre os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul foi o que mais importou do Uruguai em 2022 e o segundo maior exportador (superado apenas por São Paulo). A pauta comercial desse fluxo é constituída majoritariamente de bens industriais. Os números foram apresentados nesta quarta-feira (4) durante o evento Fronteira Rivera-Livramento, uma oportunidade logística para o Rio Grande do Sul, realizado na Fiergs, em Porto Alegre. A melhoria da infraestrutura de transportes é uma aposta para aproximar ainda mais as relações entre o Estado e o país vizinho.

O ministro de Transportes e Obras Públicas do Uruguai, José Luis Falero, cita três empreendimentos importantes nesse sentido: a dragagem da hidrovia da Lagoa Mirim, a construção de outra ponte entre Rio Branco e Jaguarão e a transformação do aeroporto de Rivera em binacional. Sobre o modal fluvial, Falero informa que a expectativa é que a dragagem da Lagoa Mirim, por parte do governo brasileiro, aconteça no próximo ano. Do lado uruguaio, para otimizar o uso da hidrovia, o ministro diz que está prevista a construção de um terminal portuário no rio Tacuary.

Dentro do território uruguaio, outro projeto que está sendo efetivado é a conexão ferroviária da cidade de Tacuarembó a Montevidéu, o que representará cerca de 300 quilômetros de trilhos. Falero adianta ainda que está prevista a implantação de um porto seco na cidade de Rivera. “Será como se fosse uma extensão do porto de Montevidéu”, comenta o ministro. Com a estrutura, as cargas poderão entrar no Uruguai fisicamente pelo porto da capital daquele país, mas serem liberadas a partir do município fronteiriço. O porto seco ocupará uma área de 26 hectares e deverá funcionar a partir de meados de 2024.

Rivera, que fica situada ao lado de Santana do Livramento, também está aprimorando seu aeroporto. O complexo se encontra atualmente em obras de ampliação, de pista e terminal de passageiros, e deve retomar a operação de decolagens e aterrissagens ainda em outubro e em novembro haverá a reinauguração e confirmação do seu caráter binacional.

O Intendente Departamental de Rivera, Richard Sander, explica que o complexo se tornando binacional os brasileiros poderão ingressar no Uruguai pelo município pagando taxas locais, diminuindo custos. Além disso, ele frisa que os voos partindo de Porto Alegre e de Montevidéu até a cidade fronteiriça levarão menos de uma hora para percorrer a distância (que entre as duas capitais e Rivera é de aproximadamente 500 quilômetros). O investimento na qualificação do aeroporto é de mais de US$ 10 milhões e permitirá o tráfego de pessoas e de cargas.

Também estão previstas em Rivera as instalações de um centro industrial e logístico, que funcionará sob o regime de zona franca, e um parque tecnológico para desenvolvimento de softwares. Essas iniciativas devem absorver, somadas, em um primeiro momento, um aporte de quase US$ 40 milhões.

O coordenador do conselho de comércio exterior da Fiergs, Aderbal Lima, comemora a aproximação com o governo uruguaio e a possibilidade de novas conexões logísticas entre o Estado e a nação vizinha. “É uma oportunidade de ampliar os negócios bilaterais”, destaca o dirigente.

Ele enfatiza, particularmente, que a fronteira entre Rivera e Santana do Livramento é um local com elevado potencial de desenvolvimento. Já a cônsul-geral do Uruguai no Rio Grande do Sul, Liliana Cristina Buonomo Zabaleta, ressalta que as duas regiões apresentam uma forte parceria. Ela acrescenta que a materialização de negócios será benéfica tanto para o Estado, como para o país vizinho.