Governo estadual deve ultrapassar R$ 2 bilhões em incentivos do Fundopem até o final do ano

Em evento realizado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre) na manhã desta quarta-feira (4), o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, anunciou que o governo estadual já concedeu R$ 2 bilhões em incentivos por meio do Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem) este ano. Somados aos projetos que ainda estão sob avaliação, este valor deve ser ultrapassado até o final de 2023 em financiamentos parciais do ICMS.

“Esta é uma das ações que estamos tomando nos últimos anos para garantir o desenvolvimento da economia gaúcha. Na área da desburocratização, por exemplo, criamos o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), que ele vem junto com o setor público e privado trabalhando em uma série de medidas para impulsionar o setor”, detalhou Polo.

Em termos municipais, a secretária de Desenvolvimento e Turismo de Porto Alegre, Julia Tavares, destaca que a Capital é a cidade brasileira com o maior número de empresas classificadas de baixo risco – que dispensam alvará e qualquer custo para ser aberta. “Além disso, somos considerados pelo Ministério da Economia como o melhor ambiente de fazer negócios no País. Acho que a gente já fez boa parte do tema de casa, que tornar a cidade mais competitiva. Nosso desafio agora é atrair mais investidores”, avaliou a secretária.

Para os representantes do empresariado, a agenda foi uma oportunidade de discutir alternativas para tentar criar políticas junto ao governo para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado. Para o sócio e líder da área tributária da região Sul da KPMG, Altair Toledo, um dos grandes gargalos é a questão da mão de obra. “A área da tecnologia é uma das que mais perdem bastante gente no mercado de trabalho para outros estados. Quanto mais qualificado, quanto maior o nível de qualificação, maior é a dificuldade de encontrar profissionais atualmente”, pontuou o empresário.

Na avaliação do diretor de suprimentos e serviços financeiros, Relações Institucionais e Governamentais das empresas Randon, Joarez José Piccinini, as perspectivas para o setor são positivas: “Quando conseguimos juntar as forças da sociedade, a união público-privada, esta articulação nos dá condições de colocar o nosso Estado em destaque. As coisas andam muito rápidas, as oportunidades aparecem e temos que ter agilidade e condições para evoluir.”

O evento marcou o início das atividades do RS Avança, criado para estimular o desenvolvimento da economia gaúcha por meio de uma cultura empreendedora. Segundo o diretor executivo Acham Brasil e superintendente da entidade no Estado, Marcelo Rodrigues, “o Rio Grande do Sul tem o potencial de ser protagonista no País em termos de empreendedorismo, e isso passa muito pelas conexões que precisamos fazer para que as empresas entrem na cadeia de fornecedores de outros lugares”.

Nesse sentido, a entidade levará uma delegação formada por executivos e autoridades do Rio Grande do Sul para São Paulo na semana que vem para o RS Day. O evento, correalizado com South Summit Brazil, reunirá os representantes do Estado com gestores e empresários de todo o Brasil para apresentar ao mercado do centro do País as oportunidades de negócio e investimento, além de debater as políticas para o desenvolvimento da economia gaúcha.