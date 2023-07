Fundopem atinge R$ 1,7 bilhão em incentivos no primeiro semestre e iguala todo 2022

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa governamental de incentivo ao setor privado, atingiu R$ 1,7 bilhão em incentivos de janeiro a junho deste ano, alcançado o total de benefícios aprovados no ano de 2022. O montante contemplou 67 projetos com geração de 1.733 empregos diretos. O valor foi fechado nesta sexta-feira (7), na reunião do Grupo de Análise Técnica do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas. Os dados são da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.

Para julho, já foram aprovados mais 11 projetos, totalizando R$ 128,5 milhões de incentivos e 192 empregos diretos. São três empresas de pequeno porte, seis de médio porte e duas de grande porte, instaladas nos municípios de Arroio do Meio (2), Caxias do Sul, Chapada, Dois Lajeados, Encantado, Entre-Ijuís, Estrela, Nova Santa Rita, Porto Alegre e Tapes, distribuídos em sete regiões do Estado. As indústrias contempladas são dos setores automotivo, agroindustrial metalúrgico, de alimentos, higiene e lácteos.



O maior incentivo foi para a empresa de grande porte Braslux Indústria de Autopeças, do setor automotivo. Localizada em Caxias do Sul, na Serra, terá benefício de R$ 32,2 milhões. O menor foi para a empresa de pequeno porte Boher e Scheid Fabricação de Alfajores, do setor de alimentos. A operação é em Porto Alegre e recebeu R$ 403,9 mil de benefícios.



O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas apoia por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação. Foi criado na década de 1970 e passou por revisão em 2021.

O programa é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS. O titular da pasta, Ernani Polo, afirma que a meta do programa foi atingida neste ano, que era fechar o total de incentivos do ano anterior já no primeiro semestre. “Mostra o aumento da procura pelo programa, que é uma ferramenta moderna, com resultados efetivos”, disse.



O diretor Gustavo Rech pontuou que neste grupo de empresas chamou a atenção o fato de uma delas ter procurado o programa na década de 1990, mas não avançado. “É um indicativo de que os resultados do programa comprovam a eficiência do Fundopem”.