Empresa de Viamão terá que adquirir 60 novos ônibus no primeiro ano de concessão

A empresa da Grande Porto Alegre arrematou a estatal por R$ 109,9 milhões 60 novos ônibus no primeiro ano de concessão, conforme exigência da prefeitura. A Companhia Carris Porto-Alegrense foi comprada, por meio de leilão, na última segunda-feira (2), pela Empresa de Transporte Coletivo Ltda.. Agora, com previsão de assinatura de contrato até o primeiro trimestre de 2024, a Viamão se compromete em realizar uma série de investimentos na frota e no serviço, entre eles a aquisição de, conforme exigência da prefeitura.

Outra exigência, segundo o edital de concessão, é que a frota da Carris precisará ter 100% de veículos equipados com ar-condicionado, em até 12 meses, a partir da data de assinatura do contrato de concessão dos serviços. Na cidade vizinha, onde opera a companhia, apenas 55 dos 293 veículos contam com ar-condicionado, o que causa diversas reclamações da população. "Relativo ao transporte de Viamão, o sistema não prevê ar-condicionado na frota", justificou o diretor da Viamão, Octávio Bortoncello. O diretor também informou que o indicador oficial de reclamações é menor que 0,01% dos passageiros transportados.

A gestão municipal ressalta que a desestatização não vai acarretar em alterações nas linhas de ônibus da Carris e nem no valor da passagem Sobre outras medidas a serem tomadas nesse primeiro ano de concessão, Bortoncello disse que precisarão ser avaliadas no período de transição. "Nesse período, as oportunidades de melhorias serão avaliadas." A tarifa em R$ 4,80 e as linhas serão mantidas, garantiu a prefeitura de Porto Alegre, que desde 2021 não alterou o valor da passagem. Perguntado sobre redução, o diretor da companhia da Viamão afirmou que é o desafio é tornar a empresa "viável dentro dos atuais parâmetros do sistema".

"O principal desafio é transformar a empresa, que atualmente é deficitária, em uma empresa sustentável e com mais qualidade na prestação do serviço", projetou. Embora a tarifa seja definida pelo poder concedente, na minuta de contrato de licitação, cláusula 12, consta que o valor pode ser reajustado de forma extraordinária, em caso de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A companhia, por outro lado, se mantém confiante de assumir um mercado de uma grande Capital como Porto Alegre. "A Viamão conta já com mais de 40 anos na operação de transporte de passageiros", disse.







A empresa transporta cerca de 70 mil passageiros por dia. Com o acréscimo da operação da Carris, a expectativa da companhia é transportar aproximadamente mais 120.000 passageiros dia. O diretor disse que é cedo para avaliar permanência de quadro de funcionários da estatal, mas garantiu que "durante a due-diligence (visita) fomos apresentados a diversos profissionais capacitados na Carris".



A companhia de Viamão apresentou a melhor proposta durante o certame, mas ainda pende de julgamento a fase de habilitação. Caso seja aprovada, a empresa será convocada para assinar os contratos. A desestatização da empresa centenária inclui todas as ações e o patrimônio da Carris, como ônibus e terrenos, e a concessão, por 20 anos, de 20 linhas operadas pela companhia, o que representa 22% do sistema de transporte coletivo da Capital.

História da Empresa de Transporte Coletivo Viamão

A Empresa de Transporte Coletivo Viamão está sediada no centro do município de Viamão (RS) e atua no segmento de transporte coletivo de passageiros nas cidades de Viamão, Porto Alegre e Alvorada, no Estado do Rio Grande do Sul.



Com 70 anos de existência, foi fundada em 11 de julho de 1953, com uma frota de apenas três veículos. Ao longo destas décadas a empresa cresceu e fundiu-se com outras companhias. Até o momento, a frota de ônibus é composta por aproximadamente de 293 ônibus que atuam em mais de 400 linhas entre os serviços Metropolitano (Executivo, Seletivo e Convencional Metropolitano) e Municipal (Urbano e Rural), operada pela Vialeste Transportes Ltda.